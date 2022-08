Viking og Molde herjet i Europa - LSK klønet det til

Lillestrøm - Antwerpen 1-3 (1-1)

Viking - Sligo Rovers 5-1 (2-0)

Molde - Kisvárda 3-0 (0-0)

Over 11.000 tilskuere på SR-Bank Arena fikk se et Viking-lag i fyr og flamme i det første oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Viking vant til slutt 5-1, etter tre målpoeng signert hærfører Zlatko Tripic.

– Kampen i dag var veldig bra. Vi er strålende fornøyd, og tar med oss et godt utgangspunkt, sier Zlatko Tripic.

– Nok en magisk europeisk aften her i Stavanger. Vi håper vi får flere sånne utover høsten, fortsetter Tripic til Stavanger Aftenblad.

Unngår siddisene å gå på en mine i Irland, venter mest sannsynlig Steaua Bucureşti i siste hinder før et eventuelt gruppespill.

Molde tok første stikk hjemme mot ungarske Kisvárda, mens LSK gikk på sesongens andre hjemmetap mot belgiske Antwerpen.

Pangstart

Før åtte minutter hadde allerede siddisene scoret to ganger.

Først satte Zlatko Tripic inn en retur etter fire minutter, før islendingen Samúel Fridjónsson doblet ledelsen fire minutter senere.

Etter hvilen scoret Viking to ganger til: Helten fra Slavia Praha-triumfen, Mai Traore, la på til 3-0 etter en frekk Tripic-assist.

KNYTTNEVE: For maltraktering og Europa-avansement godt nede i lomma. Foto: Carina Johansen

Også den målgivende pasningen på neste Viking-mål var av det frekke slaget. Fridjónsson klasket til med rabona-pasning til Niklas Sandberg som satte dagens fjerde scoring. På tampen sørget unggutten Edvin Austbø for 5-0.

Irene fikk et trøstemål helt på tampen.

Marerittåpning

På det som har vært en av LSKs største forser denne sesongen, dødballer, sprakk nullen hjemme mot det belgiske storlaget Antwerpen allerede etter sju minutter.

Bortelaget, med kjente spillere som Radja Nainggolan og Vincent Janssen, var det førende laget før pause. Men etter en svak involvering fra førstnevnte, sekunder før hvilesignalet på Åråsen, fikk LSK den muligheten de trengte, og Magnus Knudsen sørget for balanse i regnskapet.

Fire minutter var rollene snudd: LSKs Tom Pettersson vartet opp med en stygg feilpasning og Nainggolan sørget på ny for belgisk ledelse. Samme mann økte til 3-1 litt senere.

– Vi tapte kampen på grunn av feil. Men det er en del av spillet. Vi taper og vinner sammen, sier Igho Ogbu til TV 2 etter kampen.

Nå ser det vanskelig ut med tanke på avansementet for LSK.

– Vi må tørre å være oss selv i mye større grad. Skal vi først ryke ut av dette, skal vi ryke ut på en skikkelig måte, sier LSK-back Vetle Dragsnes om returoppgjøret i Belgia.

RØD-JUBEL: Det ble bortelaget som kunne juble torsdag kveld. Foto: Javad Parsa

Molde møtte mindre kjent motstand i ungarske Kisvárda. Etter en målløs førsteomgang, tok det fyr etter pause. Etzaz Hussain, David Fofana og Martin Linnes sørget for et meget solid utgangspunkt før kamp to.

Returoppgjørene spilles neste uke.