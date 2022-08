Hennie om ny rolle: – Overveldende

For første gang på lenge er Aksel Hennie tilbake på en teaterscene. Fredag fikk publikum tre inn i Peer Gynts rike.

– Jeg ønsker at publikum skal bli litt rikere på opplevelser og tenke tanker som de ikke tenkte rett før de kom inn. Forhåpentligvis så møter de en Peer Gynt som er forståelig og en som man kjenner seg igjen i, sier Hennie til TV 2.

– Helt fantastisk

Første gang Hennie så Peer Gynt var på Gålå i fjor sommer, og siden har han jobbet med å skape den forestillingen som skal vises i dag.

– Det har vært helt fantastisk. Overveldende og fantastisk.

– Å komme opp hit til Gålå og møte en gjeng med frivillige, andre skuespillere, regissør og folk foran og bak scenen, gjør dette her til et rent eventyr.

TEATER: Peer Gynt spilles på en utendørs teaterscene. Foto: Carolyn Hannigan / TV2 Les mer

Sammen med regissør Per-Olav Sørensen har han tatt valg om hvordan de skal formidle karakteren Peer Gynt på best mulig måte.

– Forskjellen på meg og Peer Gynt: Jeg er født med en annen bagasje enn det han hadde. En alkoholiker til far som stakk av fra han og en mor som ikke helt vet hva hun skal gjøre med han.

– Det er ikke noe sikkerhetsnett rundt ham, så det gjør at alle hans dårlige egenskaper, all hans kynisme og egoisme får lov til å spire og gro i full blomst, sier Hennie.

Sørensen hadde allerede i fjor sommer noen tanker om hvordan han ville formidle Ibsens verk.

– Jeg og Aksel leste stykket på samme måte, og det er en fordel. Det vi prøver å gjøre er å være så personlige som mulig, Det har vært en omstendelig prosess, kanskje den mest krevende i min karriere, sier Sørensen til TV 2.

Nå er han veldig glad for å vise frem den endelige forestillingen.

I NATUREN: Regissør Per-Olav Sørensen foran Gålåvatnet hvor forestillingen spilles. Foto: Olav T. Hustad Wold

– For meg er er det aller viktigste at alle skuespillerne, alle de frivillige som er på scenen, de som jobber med prosjektet skal skinne. Uansett om det er Aksel Hennie i hovedrollen eller en canadisk scenograf eller kostymedesign, så er det ekstremt viktig at de får lov til å vise hvor gode de er.

Ellen Horn er kunstnerisk leder for Peer Gynt og har sett frem til å vise frem forestillingen.

KUNSTNERISK LEDER: Ellen Horn er stolt over det de har fått til i årets oppsetning Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Forventingene er skyhøye, vi har hatt prøveforestillnger med publikum, og de har vært begeistret. Det blir bra med en fullsatt arena som heier fram et eventyrlig godt ensemble, sier Horn.