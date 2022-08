Fortviler etter utrolig SAS-beskjed – hjemturen kostet 100.000 ekstra

TV 2 HJELPER DEG: – Det er ingen logikk i at vi skulle ha avbestilt hjemreisen. Det hele er fullstendig meningsløst, sier Svein Bolstad.

I november 2021 bestilte Svein Bolstad åtte tur-retur billetter fra Bergen til Gran Canaria. Avreise for ham og reisefølget skulle være 20. juli, med hjemreise 2. august.

Streiken som rammet SAS og deres kunder skulle riktignok medføre utsettelser, noe Bolstad og reisefølget hadde forståelse for.

Returproblemer

På grunn av streiken fant avreisen sted tre dager etter det som opprinnelig var booket. Deretter var det duket for sydenferie.

FORTVILER: Svein Bolstad (73) og Reidun Bolstad (74). Foto: Privat

– Vi mistet tre dager med ferie, men forholdene tatt i betraktning hadde vi ikke noe imot akkurat det, forteller Bolstad.

Problemet oppsto da de skulle sjekke inn for hjemreise på flyplassen på Gran Canaria.

Kansellert

– Etter å ha stått i kø for å komme til skranken fikk vi beskjed om at det var problemer med billettene, og at vi måtte ringe til SAS’ kundeservice.

Bolstad og reisefølget måtte deretter vente en halvtime i telefonkø før de kom gjennom til en kundebehandler.

Beskjeden de fikk fra kundebehandleren sjokkerte dem.

– Vi fikk beskjed om at vi selv hadde avbestilt returreisen den 26. juli, noe som ikke gir mening i det hele tatt.

Altså skulle de ha avbestilt returen mens de var på Gran Canaria.

Selv sier Bolstad at han aldri besøkte SAS sine nettsider i løpet av reisen.

– Jeg har sjekket loggen min og ser ingen spor av å ha vært inne og gjort noe som helst som kan påvirke billettene vi hadde, fortsetter Bolstad.

Han avviser også muligheten for å ha gitt fra seg informasjon som kan gi andre muligheten til å kansellere for ham.

– Ingen andre enn meg har hatt tilgang til reisedokumentene, og jeg har heller ikke delt noen informasjon om billettene i sosiale medier.

Heftig prislapp

Det hele skulle koste dem dyrt. For selv om billettene hadde blitt kansellert, var det helt nødvendig for Bolstad og reisefølget å komme seg til Bergen.

– Flere av oss skulle på jobb dagen etter hjemkomst, og dette understreker bare hvor meningsløst det skulle være å kansellere returreisen, forklarer han.

Løsningen bar derfor preg av desperasjon, samt heftige priser.

– Vi måtte jo hjem, og derfor kastet vi oss rundt og fikk booket billett med et reisebyrå, forteller Bolstad.

Prislappen? 106.696 norske kroner.

– Vi måtte bruke to kredittkort, og sønnen min måtte betale for reisen fra Oslo til Bergen.

Bolstad fortviler over hendelsen, og skjønner ikke hvordan SAS kan legge skylden på ham.

– Det er ingen logikk i at vi skulle avbestille hjemreisen. Hvis det var slik at vi selv avbestilte, så burde vi jo fått en bekreftelse eller kvittering på avbestillingen. Og det fikk vi aldri.

– Utrolig spesiell sak

– Dette er en utrolig spesiell sak, sier forbrukerjurist Thomas Iversen til TV 2 hjelper deg.

SPESIELL: Forbrukerjurist Thomas Iversen mener saken er spesiell. Foto: Forbrukerrådet

Han mener det hele høres ut som en feil fra SAS’ side.

– Det er ingen enkel prosess å avbestille disse flybillettene, og det er praktisk talt umulig at kunden skal ha klart å komme borti nok knapper til å ha gjort det ubevisst.

Han mener løsningen er åpenbar.

– SAS må enten dokumentere at kunden selv har kansellert reisen, og hvis ikke de klarer det, så må SAS selv betale merkostnadene som reisefølget måtte betale for å komme seg hjem.

Travle talspersoner

TV 2 hjelper deg kontakter SAS for å få se dokumentasjon på at Bolstad selv har avbestilt returreisen.

Fra pressetalsperson Lars Wigelstorp Andersen får vi dette svaret:

«SAS har for tiden veldig mange kundehenvendelser og saker til behandling som følge av streiken, som påvirket ca 30.000 passasjerer om dagen, som følge av de betydelige uregelmessighetene som har oppstått i flybransjen generelt på grunn kapasitetsproblemer på flyplassene m.m.

SAS’ presseavdeling har derfor i disse tider ikke mulighet for å gå i dialog med medier om enkeltsaker.

Det er selvfølgelig beklagelig når et reisefølge har en annen oppfattelse av forløpet for hjemreisen enn det SAS har gitt uttrykk for.

Jeg forstår det slik at kunden er i kontakt med SAS kundeservice og jeg vil sørge for at SAS kundeservice er oppmerksomme på saken.»

Mistet nattesøvnen

For Bolstad har konsekvensene vært flere.

– Jeg måtte utvide lånet mitt, og jeg har slitt med nattesøvnen som følge av problemene.

Han er skuffet over svaret TV 2 hjelper deg får fra SAS.

– Det føles som om de fraskriver seg ansvaret i saken.

I kjølvannet av det hele er han også bekymret for dem som ikke har mulighet til å punge ut sekssifrede summer på et blunk.

– I vårt reisefølge var det både en funksjonshemmet, samt flere barn, og jeg lurer på hva vi skulle ha gjort hvis ikke vi kunne betalt for den alternative reiseruten.