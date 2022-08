Slik fikk politiet anmeldelsen fra kvinnen

Mannen som fikk den omstridte forklaringen til Jan Helge Andersen etter Baneheia-drapene i 2000, var også sentral da en kvinne i 2009 anmeldte Andersen for voldtekt.

PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen var i april 2001, nesten et år etter Baneheia-drapene, tilbake på åstedet for å rekonstruere de grufulle handlingene. Foto: Politiet

For Spesialenheten for politisaker, som nå etterforsker hva som skjedde med voldtektsanmeldelsen, er det sentralt å finne ut hvem som har håndtert saken.

– Vi er opptatt av å kartlegge den prosessuelle behandlingen denne saken har hatt internt i politiet og påtalemyndigheten i tiden fra 2009, og særlig om hvorfor den ikke ble opplyst om til statsadvokaten i 2019, sier påtaleleder i Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen, til TV 2.

Den angivelige voldtekten fant sted på 90-tallet, altså flere år før drapene i Baneheia. Fornærmede var på det tidspunktet et barn.

I 2009, da hun hadde blitt en voksen kvinne, bestemte hun seg for å gå til politiet og anmelde Jan Helge Andersen (41) for voldtekt.

PÅ VEI HJEM: Her kjører Jan Helge Andersen hjem fra et avhør på politihuset i Oslo i juni i år. I forgrunnen går hans forsvarer Svein Holden. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På dette tidspunktet satt Andersen i fengsel og sonet dommen på 19 år etter å ha blitt funnet skyldig i Baneheia-saken.

Den gamle voldtektsanmeldelsen har blitt aktualisert etter at Oslo-politiet fant den nærmest ved en tilfeldighet i forbindelse med den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

TV 2 kan nå fortelle historien om hvordan anmeldelsen, som Spesialenheten for politisaker etterforsker hvorfor Gjenopptakelseskommisjonen aldri fikk vite om, kom inn til politiet.

Kjente polititopp

Ifølge TV 2s opplysninger var den fornærmede kvinnen i avhør med politiet i Oslo før jul i fjor.

Der ble hun spurt om omstendighetene rundt anmeldelsen hun leverte i 2009.

Kvinnen forteller at hun har betrodd seg til en tillitsperson. Denne personen kjente en av politimennene som var involvert i Baneheia-saken, nemlig politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen.

Det var han som gjennomførte de innledende avhørene med Andersen etter at han ble pågrepet i Baneheia-saken i september 2000.

Avhørene har i ettertid blitt kritisert.

TV 2 kunne torsdag gjengi innholdet i en telefonsamtale mellom Hansen og Andersen fra februar i fjor, der de snakker om de snart 22 år gamle avhørene.

Henla saken

Slik TV 2 forstår det, ble Hansen kontaktet i forbindelse med anmeldelsen. Kvinnen ble etter kort tid ringt opp av en politikollega av Hansen.

Kvinnen hadde først en samtale med betjenten før hun formelt leverte anmeldelsen.

I avhøret med Oslo-politiet forteller den fornærmede kvinnen også om hendelsesforløpet fra den angivelige voldtekten.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Mange har vært inne til avhør på politihuset i Oslo i forbindelse med den nye Baneheia-etterforskningen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Saken ble henlagt etter kort tid fordi politiet mente at Andersen måtte ha vært under den strafferettslige lavalderen da forholdet fant sted.

Det var politiadvokat Ingrid Thorsen som henla saken. Hun var da, og er fortsatt, gift med Arne Pedersen, kriminalsjefen som ledet Baneheia-etterforskningen i år 2000.

Svarer ikke

Verken Thorsen eller Pedersen har svart på TV 2s henvendelser etter at Spesialenheten offentliggjorde at de nå etterforsker hvorfor ikke Agder politidistrikt opplyste Gjenopptakelseskommisjonen om at anmeldelsen fantes.

Heller ikke Hansen har besvart TV 2s henvendelse.

SAMBOERE: Politiadvokat Ingrid Thorsen og tidligere kriminalsjef Arne Pedersen har tidligere avvist at de bevisst holdt voldtektsanmeldelsen skjult. Foto: NTB

Påtalemyndigheten i Agder har hele veien opplyst til kommisjonen at de ikke har noen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg på noen.

Pedersen har tidligere uttalt til TV 2 at anmeldelsen aldri ble forsøkt holdt skjult fra politiets side.

– Det ville ingen finne på å gjøre fordi anmeldelsen registreres med et saksnummer i strafferegisteret, som både politiet og statsadvokatene har tilgang til. Og saken står fortsatt i registeret selv om den henlegges. Dette vet enhver erfaren straffesaksjurist, sa han i mai.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra de som var sjefer i Agder-politiet i 2009, samt de som har hatt befatning med anmeldelsen og Baneheia-saken de senere årene.

Ingen har besvart våre henvendelser.