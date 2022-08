En nordmann gikk for første gang seirende ut av Main Event i World Series of Poker (WSOP), da Espen Uhlen Jørstad (34) slo 8662 andre spillere og vant hundre millioner kroner i prispenger.

– Ingen grunn til å komme tilbake til Norge, kommenterte Felix Stephensen, som ble nummer to i samme turnering i 2014.

– Påviselig et ferdighetsspill

Stephensen reagerer på at norske regler gjør det umulig for Norges beste pokerspillere å drive profesjonelt her i landet. De fleste bor derfor utenlands.

Selv bor Stephensen i Norge, hvor bankene er instruert om å ikke betale ut gevinster fra spillselskap. Samtidig krever Skatteetaten at man skatter av gevinstene man ikke får tilgang til.

– Banken min sier «nei, du får ikke pengene dine som du har tjent ærlig og redelig». Skatteetaten sier: «Vi skal ha skatten vår, at du ikke får tak i pengene dine får du ta med banken din», forklarer Stephensen.

– Det føles jo litt dobbeltmoralsk, sier Espen Uhlen Jørstad til TV 2.

Silje Hjemdal reagerer på også på dette. Hun er kulturpolitisk talsperson i Frp og har nå stilt et offisielt spørsmål i Stortinget til kulturminister Anette Trettebergstuen.

«Vil statsråden ta initiativ til at poker ikke lenger regnes som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall, da det påviselig er et ferdighetsspill?», spør Hjemdal.

Trettebergstuen har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

– Jeg er spent på svaret, sier Hjemdal til TV 2.

BER OM POKERGREP: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal har stilt kulturministeren et spørsmål om statsråden vil ta tak i lovverket for pokerspill. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fotball-parallell

– Jeg synes åpenbart det er flott at det blir stilt spørsmål rundt temaet, og det er helt klart et steg i riktig retning, sier Espen Uhlen Jørstad til TV 2.

Han vedgår at poker har et innslag av tilfeldigheter, men påpeker at utfallet blir mindre og mindre tilfeldig jo flere pokerhender man spiller.

– Som vi så da (pokerprofilen) Ola Amunsgård spilte mot Erlend Wiborg (Hjemdals partikollega i Frp, journ.anm.) i 2013, var det klart og tydelig fra start at det kun var en av dem som kunne vinne, poengterer Jørstad.

Wiborg takket ja til en utfordring fra Amundsgård om å spille 10.000 hender. Pokerprofilen lovte å gi én million kroner til en politiker som klarte å slå ham. Wiborg ga opp raskt.

– Til sammenligning vinner ikke det beste fotballaget hver kamp, men det er vanskelig å argumentere for at fotball kun er basert på tilfeldigheter, sier Jørstad.

– Ikke et lotteri

President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund er også glad for at Hjemdal tar tak i problematikken som flere av medlemmene i forbundet sliter med i hverdagen.

– For oss som driver med dette, er det jo ingen tvil om at dette ikke er et lotteri, sier Eskeland til TV 2.

Silje Hjemdal er «åpen for alle løsninger for å åpne opp det rigide regelverket».

Hvis Lotteritilsynet anerkjenner poker som et ferdighetsspill, vil det bli lovlig å spille med pengeinnsats på samme måte som i sjakk og bridge. Dagens regelverk tillater kun ett årlig norgesmesterskap, samt private lag hvor innsatsen ikke er vesentlig høyere enn tusen kroner.

– Det er på tide at dette vurderes på nytt, slik at definisjon og regelverk tilpasses virkeligheten, mener Eskeland.

Hjemdal sier til TV 2 at hun har planer om å invitere deler av Poker-Norge til innspillmøte på Stortinget i høst.