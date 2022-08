Dette er Norges sprekeste pensjonist

I den siste episoden av TV 2-programmet Norges sprekeste kjempet fem deltakere iherdig om de to finaleplassene.

Etter flere intense konkurranser var det de to siste kvinnelige deltakerne Mariann Stenbakk (77) og Linda Verde (72) som til slutt skulle kjempe om førsteplassen.

Til slutt var det orienteringsløperen Verde som vant, og kan kalle seg for Norges sprekeste pensjonist.

– Vi var to damer igjen til slutt, hvem skulle trodd det? Veldig overraskende hendelse på slutten at det var de to damene som var igjen. Det synes jeg var ekstra morsomt selvfølgelig, sier Verde til TV 2 om hennes og Stenbakks finaleplass.

VANT: Det var orienteringsløperen Linda Verde som vant Norges sprekeste. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes.

Takket først nei

Verde forteller at det var tilfredstillende å vinne den aller siste konkurransen i programmet. 72-åringen takket i utgangspunktet nei til å delta i programmet, men endte opp med å ombestemme seg.

Da hun takket ja, tenkte hun ikke at hun kom til å vinne.

– Etter å ha møtt de andre deltakerne, tenkte jeg at jeg kom til å være blant den siste halvdelen, sier orienteringsløperen.

– Jeg skjønte ikke at jeg kom til å vinne før underveis i duellen. Da så jeg at jeg var litt kjappere og oppdaget lysene raskere.

FINALISTER: Mariann Stenbakk og Linda Verde var i duell mot hverandre i finalen. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes.

Verde har lenge drevet med orienteringsløp og har vunnet flere kongepokaler. Etter at hun ble pensjonist har hun trent jevnlig og har ingen spesielle fysiske plager.

– Det var veldig morsomt å være med på dette opplegget og utfordre meg selv. Jeg hadde angret som en hund om jeg ikke hadde blitt med. Jeg er veldig glad for at jeg tenkte nytt og ble med. I det ligger det også en oppfordring: bli med hvis du får muligheten, sier Verde om deltakelsen.

Tips til andre

Samtidig som Verde er glad for å ha stukket av med seieren, påpeker hun at det er mange spreke pensjonister som sitter og ser på programmet.

Hennes oppfordring til andre er å tørre og satse, og tørre å bli med. Hun mener også at det aldri er for sent å begynne å bevege på seg.

– Bare begynn rolig. Man bygger styrke og utholdenhet hele livet ved å være aktiv. Det er så fint å kunne orke, i alle livets sammenhenger. Man må finne noe som man synes er okey. Man behøver ikke å begynne med det mest avanserte, sier Verde.

Hun forteller videre at deltakelsen bød på artige øvelser, som utfordret mange talenter. Det hun opplevde som aller gøyest var å klatre i den 30 meter høye masta.

– Det var spennende, jeg har aldri klatret så høyt opp i en mast før. Jeg gledet meg nesten, ler Norges sprekeste-vinneren.

MAST: I andre episode av Norges sprekeste skulle deltakerne klatre opp i en 30 meter høy mast. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes.

Fornøyd «løpedronning»

Mariann Stenbakk, eller løpedronningen i Moss som hun også går under, endte opp på en andreplass i Norges sprekeste. Selv om hun hadde lyst til å vinne, hadde hun likevel ikke trodd at hun kom til å komme så langt i konkurransen.

Stenbakk beskriver opplevelsen som morsom og er fornøyd med hvordan det hele endte. Hun forteller dog at hun ikke var helt på topp i den siste duellen.

– Jeg yta ikke alt i finalen og jeg visste at Linda var sterkere enn meg. Jeg vet ikke om jeg skulle gjort noe annerledes, men jeg er kjempefornøyd, sier hun når TV 2 ringer.

– Klart det hadde vært gøy å vinne, men jeg kom på andreplass!

Hadde to skader

Ikke lenge før finalen pådro løperen seg to skader, men forteller at det ikke påvirket henne i finalen. Hun fikk blant annet en brannskade på foten etter å ha velta en kaffekopp.

– Jeg holdt det skjult. Jeg visste ikke at det var så ille, men det var det. Ikke nok med det, så fikk jeg også en betennelse i tommelen.

Kun dager før finalen dro hun på legevakten med tommelen. Hun tenkte ikke på om skadene skulle påvirke henne i konkurransen, men var dog redd for om hun måtte reise hjem.

– Det hemmet meg ikke, det gjorde ingenting. Når jeg er i konkurransemodus, så tenker jeg ikke på de greiene der altså, forteller en positiv Stenbakk.

– Kom overraskende på

Både Verde og Stenbakk trekker frem at øvelsene i konkurransene kom som en overraskelse.

– Øvelsene var veldig varierte, sier Verde og legger til at de som regel ikke visste hva de skulle gjøre, inntil rett før.

Stenbakk forteller at dette var en utfordring for henne, da hun liker å ha kontroll over diverse ting når hun skal konkurrere. Det var da viktig for henne å motivere seg selv og tenke positivt.

Det hun dog synes var det morsomste var det sosiale.

– Vi smelta så godt sammen og unte hverandre alt godt. Vi ga hverandre en klem når det gikk bra og trøsta hverandre når det gikk dårlig. Vi ville hverandre det beste, sier Stenbakk.

Verde trekker også frem den sosiale biten og forteller at hun har fått mange nye venner etter deltakelsen.

– Vi har veldig ulike personligheter og det bidro til å gjøre dette til en interessant opplevelse, sier orienteringsløperen.

