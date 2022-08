Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet

Kong Harald blitt lagt inn på Rikshospitalet for en utredning av feber, melder Slottet i en pressemelding.

Han ble kjørt til Rikshospitalet i en svart Mercedes. Bilen forlot Rikshospitalet klokken 16.20, uten kong Harald.

– Vi skal jo huske at han er en eldre mann, og at sykdom er ganske vanlig da. Vi skal også huske på at kongen faktisk seilte VM forrige uke, i en alder av 85 år, så han er sprek nok til det, sier Caroline Vagle, Kongehusekspert for Se og Hør.

Samtidig sier Vagle at kongen – naturlig nok – følges godt opp på grunn av sin posisjon, og viser til at Kongen sin livlege, Bjørn Bendz, er stasjonert på Rikshospitalet.

– Kongen drar ikke på legekontor for å sjekke noe, han drar faktisk på sykehuset, så det er jo en forskjell i seg selv, sier hun, og legger til at terskelen for å legge inn Kong Harald trolig er lavere enn for andre.

Kjempet om gull i seiling

I slutten av juli deltok kong Harald i VM i seiling for 8-metere i Genève i Sveits, der han i en alder av 85 år imponerte med en tiendeplass.

– Jeg har hørt ham si de siste ti årene at «dette blir mitt siste år», men hittil har han fortsatt og kommet tilbake året etter. Vi håper alle å se ham også i neste års VM i Genova i Italia, sier Werner Deuring, president i Det internasjonale forbundet for 8-metere, til NRK.

KONGENS BIL: Bilen forlot Rikshospitalet torsdag ettermiddag, uten Kongen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Må holde ut med meg en stund til

I midten av juni deltok Kong Harald i 18-årsdagen til arveprinsesse Ingrid Alexandra.

Under kongens tale den fredagen i juni, fortalte han at han kjente på «styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang».

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til! sa Kong Harald da.

Hans neste offisielle oppdrag er statsråd på slottet 12. august.