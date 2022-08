Morens brutale beskjed fikk Håkon til å skjønne hvor galt det kunne gå

Sporten er brutal, men for ham de kaller «Døden», har den reddet livet.

På vei inn i kamp - for en siste gang.

Plutselig tar livet en ny vending og man innser at det er andre ting i livet som må prioriteres.

Etter at Håkon «Døden» Foss fikk barn, innså han at tiden som profesjonell MMA-fighter var forbi.

Før han kunne legge hanskene på hylla ønsket Håkon å avslutte karrieren med en siste kamp.

– Jeg kunne gitt meg mens jeg var på topp, men en ekte mester forsvarer tittelen sin i hvert fall en gang. Jeg er 35 år, men jeg har ikke oppnådd å komme til UFC eller en større liga. Hvor mye mer skal jeg ofre for noe som kanskje hadde blitt?

ENDREDE PERSPEKTIVER: Håkon Foss med forloveden Jeanine King og sønnen Odin (3). Foto: Morten Lauveng

Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært, om det ikke var for MMA Håkon «Døden» Foss

Foss vokste opp i Falköping i Sverige. I skolegården var han gutten som ofte havnet i slåsskamper. Men det var ikke før i ungdomstiden det begynte å skli ut.

Livet besto av fest, fyll og bråk.

Ungdomsmiljøet i byen var delt i to, og det var mye rivalisering mellom gjengene.

– Jeg var en type som forsvarte vennene mine. Når det ble bråk, så var det meg de hentet. Moren min sa: «Om du fortsetter sånn, så blir det fengsel på deg».

– Så jeg skjønte jo at jeg måtte gjøre noe.

TERAPI: Kampsport ga disiplin og mening for Håkon Foss. Her trener han med tidligere UFC-utøver Emil Meek. Foto: Morten Lauveng

Kampsport ble redningen

På en reise til Thailand lærte Foss thaiboksing og fant disiplin og mening i kampsport. Han ønsket å fortsette da han kom hjem til Falköping, men der fantes det ikke slike tilbud.

22 år gammel flyttet han til Oslo i 2009 og begynte på Frontline Academy, der Mohsen Bahari nylig hadde startet en MMA-gruppe.

På denne tiden var dette det eneste stedet man kunne gå rett inn og trene Mixed Martial Arts.

Det var før Joachim Hansen, den første skandinaven med en MMA-verdensmester-tittel, bygget opp et proffteam i kjelleren på Ørnulf, Norges eldste bokseklubb.

Bahari, som speidet etter fightertalenter, inviterte inn norsk-svensken som hadde flyttet til Oslo.

– Da jeg kom ned i kjelleren og så Joachim, ble jeg helt starstruck.

SPARRING: Håkon Foss sammen med Mohsen Bahari. Foto: Morten Lauveng

Mohsen er fortsatt trener, ellers har mye forandret seg siden den gang.

«Døden» er blitt en publikumsfavoritt på grunn av sin underholdende kampstil, men klarte aldri ta steget opp på den største scenen. Et av de store høydepunktene i karrieren er seieren mot Zebaztian Kadestam i 2015. Han var ubeseiret og verdensmester i thai-boksing.

Nå som Foss har kastet hanskene sine, er det er bare fighterprofilen Jack «Joker» Hermansson som fortsatt er aktiv fra tiden i kjelleren på Ørnulf.

De to har tilbragt hele sin proffkarriere sammen, de har sittet i hverandres hjørner under kamp, og på fritiden er de fiskekamerater.

KAMERAT: Jack Hermansson har vært tett på Håkon Foss hele karrieren. Foto: Morten Lauveng

– Før eller siden må vi gamlegutta trå til side og slippe til nye krefter, men norsk MMA mister en av sine største profiler når Håkon gir seg. Jeg har pushet ham for å fortsette. Jeg har hele tiden sagt at han er bedre enn han noen gang har vært, og det mener jeg, forteller Jack Hermansson.

Valget om å gi seg har ikke vært lett. Foss har gått mange runder med seg selv.

Familielivet med sønnen Odin (3) og samboer Jeanine King (33) veide til slutt tyngst på vektskåla.

Den siste kampen

Den siste kampen

Valget om å legge opp var egentlig allerede tatt den dagen tittelforsvaret mot Robin Roos i Stockholm ble annonsert. Kampen skulle gå i desember, men ble utsatt to ganger.

I mellomtiden har Foss mistet en sponsor og begynt å jobbe fulltid. Han er nattevakt som anleggsarbeider i jernbanen og pendler fra Moss til Oslo.

Det har gjort det vanskeligere å holde treningsmotivasjonen oppe.

HVA GJØR DU, PAPPA? Sønnen Odin ser på faren sparre med Emil Meek. Foto: Morten Lauveng

– Jeg har måtte trene mye alene, det er ikke bra når du driver med kampsport. Du trenger noen som pusher deg, sier fighteren.

Som Rocky Balboa, med «Eye of the Tiger» på øret, gikk 35-åringen i gang med treningen til sin siste kamp. Men dessverre var det mange hakk i den plata under oppkjøringen.

Det fungerer ikke å være både småbarnsfar, arbeidskar og proff-fighter.

To til tre treninger om dagen er å foretrekke, men det ble umulig å få til. Han var heldig om han fikk én god økt om dagen.

– Jeg har bare prøvd å få det til å gå rundt. Det går mye tid. I lengden er det ikke holdbart med så lite søvn.

TIDLIG KRØKES: Odin med pappa på trening. Foto: Morten Lauveng

Skader er en del av sporten

Sju uker før kamp fikk han en kneskade som satte han tilbake. Men Håkon har ikke stoppet av skader tidligere. Han kunne dødd allerede før sin første kamp.

– Det var full krig på trening. Jeg fikk et hardt spark i nyra, og den sprakk. Dum som jeg var så fortsatte jeg treningen.

Dagen etter våknet han opp og følte seg dårlig. Han besvimte og kastet opp. Det siste han husker er at han satte seg på bussen ned til legevakta, og da han våknet etter operasjonen fikk han vite at han hadde over to liter blod i buken.

Fem måneder senere gikk han sin første proff-kamp.

Gjennom karrieren har det blitt flere smeller, blant annet tre brudd i kjeven, knekt nese og brudd i kinnbeinet.

– Det har vært en del ansiktstraumer for å si det sånn. Jeg har hatt mine skader. Det er nok mye på grunn av stilen min.

SPARRING: Emil Week og Håkon Foss med brytetrening. Foto: Morten Lauveng

Nå eller aldri

Tre uker før den siste kampen sparret Foss mot tidligere UFC-fighter Emil Meek. Det endte med et kne mot hodet, han gikk ned for telling og ble liggende livløs på gulvet.

Nå kunne han også legge en hjernerystelse til skadestatistikken sin. Likevel, om han skulle få gjennomført kampen som var utsatt så mange ganger, så måtte det skje nå.

– Jeg burde egentlig droppa det, men jeg var så innstilt på at jeg skulle gå den kampen. Av hensyn til de hjemme, kunne jeg ikke skyve avslutningen på karrieren lenger framover.

SMELL: Håkon Foss på bakken etter å ha fått kneet til Emil Meek i hodet. Foto: Morten Lauveng

Det er ikke kultur for syting og sykemeldinger i MMA-miljøet. Når man trener så hardt og går kamper så sjelden, skal det veldig mye til for å avlyse.

11. juni i år gikk hovedkampen mellom «Døden» og Robin Roos i Stockholm. Det er øyeblikk som dette han har levd for. For Håkon er det et adrenalinrush, som om han går inn i en krig og ikke vet om han kommer levende ut.

– Dette er noe som mange drømmer om, og jeg har fått oppleve det. Det er vanskelig å forstå det før man har prøvd selv. Du gjør noe som er så ekstremt. Og når du først har smakt på det, blir du hekta.

– Det er vel «the sweet taste of victory» som gir deg krutt til å stå opp om morgenen og å komme deg på trening. Det finnes ingen følelse som å vinne en MMA-kamp. Det er heller ingen ting som føles så jævlig som når du taper en.

ETTER SMELLEN: Emil Meek og Håkon Foss snakker sammen. Foto: Morten Lauveng

Oppgjørets time

Da Foss våknet på kampdagen, hadde han likevel mest lyst til å bli under dyna. Det føltes ikke riktig, og stemningen var tung.

– Jeg hadde ikke noen ordentlig kampplan. Jeg ville at han skulle begynne slå etter meg, så jeg kunne få tak i han. Det fikk en fatal konsekvens at han traff meg med albuen.

Han går ned for telling mens motstanderen hopper på og fortsetter å slå. Blodig ligger Håkon igjen på bakken når dommeren blåser av kampen.

BLODIG SLAG: Håkon Foss utslått av Robin Roos. Foto: Morten Lauveng

På tribunen sitter forloveden hans, Jeanine. Hun holder hendene foran øynene. Hun gjør ofte det når kjæresten går kamp. Det er ikke lett å se på den du elsker bli slått.

– Jeg er fysioterapeut og jobber mye med å forebygge skader og hjelpe mennesker å gjenvinne funksjon etter skade. Jeg har jobbet mye med hjerneslag, og jeg vet hvor sårbar hjernen er, sier en bekymret Jeanine.

Etter sårstell og legesjekk var mannen tilbake på beina og gratulerte svenske Roos med seieren.

INGEN SURE MINER: Håkon Foss (t.h) takker Robin Roos for kampen. Foto: Morten Lauveng

Beslutningen om å gi seg er tatt, øyeblikket han hadde planlagt var kommet. På direkte tv tok han hanskene sine av og kastet dem på gulvet ­­– og satte punktum for sin karriere.

– Jeg måtte holde tårene tilbake, men jeg hoppet i det. Jeg hadde ikke lyst å gå flere runder med meg selv. Det er en lettelse at det er over, selv om det har en bitter ettersmak.

Etter kampen var det stille på rommet, og stemningen var tung. Ingen visste hva de skulle si. Avslutningen var også vanskelig for Jeanine; selv om hun lenge hadde ønsket at Håkon skulle legge hanskene på hylla, så vet hun hvor mye sporten betyr for han.

Det ble en tøff kamp for Håkon Foss mot Robin Roos.

Et kapittel avsluttes

– Jeg vil savne MMA. At jeg ikke kom til den største ligaen er bittert, men jeg har fått opplevd mye og fått gjort mye for sporten.

Håkon «Døden» Foss vil ikke si farvel til kampsportmiljøet. Han sitter på store mengder kunnskap og erfaring som han ønsker å dele.

På treningssenteret i Moss ser han ungdom som pumper jern uten annet mål enn å bli store. Disse kunne hatt godt av å komme inn i et ordentlig treningsmiljø.

Håkon har planer og har allerede begynt å se etter treningslokaler.

– Det er mange ungdommer som sliter med finne en mening i livet. Men det var det kampsporten ga meg. Den beste psykologen jeg har hatt er en boksesekk. Det er de små valgene man tar som kan endre livet.

FIGHTER I EMNING: Odin på trening med Emil Meek og Håkon Foss. Foto: Morten Lauveng

Boksehanskene skal sønnen Odin på tre år få overta. Faren gleder seg til å veilede han gjennom oppturer og nedturer.

Odin skal vokse opp med en farsfigur og et forbilde. Det er viktig for Håkon, for det var noe han ikke hadde selv.

– Man kan ta mye kunnskap og erfaring fra kampsporten videre i livet. Det har jeg tenkt å videreformidle til Odin når han har tøffe tider. Akkurat nå er jeg på en lykkelig plass i livet. Jeg har gode mennesker rundt meg og har fått en vakker familie. Jeg er takknemlig for det jeg har.