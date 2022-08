Skadetrøbbel for Klæbo: – Klart det er dramatisk

Denne uken er langrenn- og skiskyttersirkuset samlet i Sandnes for tradisjonsrike Blink-festivalen.

Det skjer uten Johannes Høsflot Klæbo. Skistjernen er hjemme i Trondheim og pleier en skade som kan holde ham unna normal trening i opptil tolv uker.

– Det har gått fire uker uten at jeg har merket noen form for bedring. I to uker våknet jeg og trodde at alt skulle være bra. Nå vet jeg at dette vil ta tid, forteller Klæbo til Adresseavisen torsdag.

Han har senere tordag lagt ut et innlegg på Instagram, hvor han bekrefter at han må droppe den planlagte høydesamlingen i Park City i slutten av august, på grunn av skaden.

Blir usikker

Landslagsledelsen bekreftet tidligere denne uken at Klæbo slet med en strekkskade. Den kan tvinge 25-åringen til å trene alternativt i alt fra seks til tolv uker fremover.

– Klart det er dramatisk å bli skadet. Men det er for tidlig å trekke beslutninger at det kan gå utover vinteren, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Han legger til at skulle drøye ut i tid før Klæbo blir friskmeldt - kan første del av vintersesongen ryke for trønderen.

Men som Skinstad påpeker:

– Det er VM i Planica som betyr noe for Klæbo, sier Skinstad.

Verdensmesterskapet i Slovenia arrangeres i slutten av februar neste år.

– Bikket over

Klæbo innrømmer til lokalavisen at skaden gjør han usikker:

– Jeg trener 1000 timer i året og da kan jeg ikke gå en hel karriere uten å oppleve smerter og motgang. Hele tiden balanserer jeg på en knivsegg, og denne gangen bikket det over. Men jeg vet ikke hva jeg har gjort feil eller hva som er årsaken, sier han.

– Jeg tror han takler det å være skadet på en god måte. Han har tilgang til en masse ressurser og har mange flinke folk rundt seg. Dette er først og fremst irriterende, mener Skinstad.

Byåsen-løperen opplyser at han ikke kan løpe, eller trene rulleski klassisk som følger av skaden.

– Det er klart at Johannes med sin tøffe trening har belastet kroppen over tid. Det har resultert i dette - hvilket ikke er unormalt, sier Skinstad.