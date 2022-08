Denne kreftformen øker mest: – Høyeste tallet vi har sett

NEGATIV UTVIKLING: Kreftregisteret ser en negativ utvikling for antall tilfeller av melanom i hud. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

De siste 50 årene har antall kreftpasienter med melanom, også kalt føflekkreft, økt kraftig i Norge.

– På 70-tallet var dette en av de sjeldneste kreftformene. Nå er det en av de vanligste, sier Trude Eid Robsahm, forsker i Kreftregisteret.

I 2021 ble det igjen satt en dyster rekord. I underkant av 2500 personer fikk påvist melanom i huden.

– Det er det høyeste tallet vi har sett i Norge noen gang, sier Robsahm.

Nesten verst i verden

TV 2 har denne helgen skrevet om 26 år gamle Camilla Hansen som fikk påvist den alvorlige formen for hudkreft i 2019. Etter flere års kamp og omfattende behandling døde hun av sykdommen i vår.

26 år: Camilla Hansen ble bare 26 år. Foto: Privat

– Det kan ramme hvem som helst. Du kan ikke tenke at det ikke gjelder deg. Det skjer brått og brutalt hos hvem som helst, sier Camillas mor Siv Hansen.

26-åringen har blitt del av en dyster statistikk. Hvert år dør rundt 300 personer av melanom i Norge.

– Det er 300 for mye, sier Robsahm i Kreftregisteret.

Norge ligger på andre plass i verden i dødelighet av føflekkreft. Selv om forekomsten av melanom er generelt høy i Skandinavia, er det kun Norge som har pallplassering når det gjelder dødsfall.

– Vi har ofte mer alvorlig sykdom ved diagnose enn i andre land. Det skyldes nok at vi følger litt for dårlig med og oppdager det senere, sier Robsahm.

Flere overlever

Norge er også ekstra utsatt ettersom risikoen for føflekkreft er større hos de med lys hud.

– Det handler om hvordan vi eksponerer oss for sol. Nordmenn er veldig glad i sol og veldig opptatt av å bli brune. Vi soler oss rett og slett for mye og blir ofte solbrent, sier Robsahm.

Selv om flere får påvist føflekkreft, er det også flere som overlever. Ny medisinsk behandling har gitt bedrede leveutsikter for pasienter med avansert sykdom.

– Dødeligheten er relativt lav. De alle fleste overlever, fordi de kommer til lege raskt nok og får fjernet melanomet, sier Robsahm.

OVER 70: Det er størst risiko for å få føflekkreft hos de over 70 år. Foto: Kreftregisteret

Ferske tall fra Kreftregisteret viser at mer enn 90 prosent overlever sykdommen.

– Men når man har spredning til andre deler av kroppen, faller overlevelsen dramatisk, sier Robsahm.

– Ikke verdt å dø av

Risikoen for hudkreft øker med alderen. Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen mener derfor at Camillas historie er uvanlig.

– Det er fryktelig tungt og trist å høre hva som har skjedd. Overlevelsen av hudkreft har blitt ganske god, men dessverre er det fortsatt noen som dør av sykdommen, sier Ole Alexander Opdalshei.

TRAGISK: Opdalshei synes det er tragisk å høre om Camillas historie og takker familien for at de ønsker å advare andre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om hudkreft er mest vanlig hos de over 70 år, er det den nest vanligste krefttypen i aldergruppen mellom 25 og 50 år.

Camillas familie ønsker å fortelle hennes historie for å advare andre om at hudkreft kan ramme hvem som helst. De oppfordrer alle til å ta solvett på alvor.

– Jeg kjenner at jeg blir litt sint når jeg ser eller opplever at folk ikke bryr seg eller ikke bruker solkrem. For det er kjempeviktig, sier Siv Hansen.

Både Kreftregisteret og Kreftforeningen støtter familiens oppfordring og takker dem for at de vil dele Camillas historie.

– Det er ingen brunfarge det er verdt å dø av, sier Opdalshei.