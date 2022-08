Brann kriget seg til seier – senket Start

KVELDENS MANN: Felix Horn Myhre sikret nok en seier for seiersmaskinen fra Bergen Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Brann - Start 1-0

Et svakt øyeblikk etter et blokkert skudd var det Brann trengte fra Start for å bryte dem ned på hjemmebane.

Felix Horn Myhre sørget for 1-0 seier til Brann da han hamret den ledige ballen i mål.

– Jeg er litt heldig med hvor ballen havner, men det er et fint mål, sier matchvinneren selv til Eurosport etter kampslutt.

Brann leder dermed OBOS-ligaen med 13 poeng og det virker som ingenting kan stoppe bergenserne fra comeback til Eliteserien.

Fotballbråk i Bergen: Full slåsskamp

Målløs omgang

Det var spenning i luften torsdag kveld. Bare timer før kampstart brøt det ut full slåsskamp i Bergen sentrum mellom fotballsupportere. Derfor hadde vertene satt inn flere sikkerhetstiltak for å unngå flere sammenstøt.

Brann gikk hardt ut fra start, men ingen av bergensernes mange forsøk endte i nettet. Det kan Start takke keeper Jasper SIlva Torkildsen for.

Etter 45 minutter spilt står det fremdeles 0-0 på Brann stadion, noe som fikk hjemmefansen til å øke volumet drastisk.

– Det blir veldig masse nesten, for det var utrolig masse rom de siste 15 der, sier Sivert Heltne Nilsen til Eurosport i pausen.

Sikret seieren

Et kvarter inn i andreomgang fikk hjemmefansen endelig noe å juble for.

Felix Horn Myhre fant Bård Finne på sekstenmeteren, men forsøket ble blokkert. En dårlig klarering sendte ballen tilbake til Horn Myhre, som på andre forsøk disket opp med et skudd som selv ikke Torkildsen fikk gjort noe med.

Felix Horn Myhres scoring var nok til å sikre nok en triumf for seiersmaskinen Brann.

– Det var en sliteseier, men vi fikk de tre poengene vi trengte, mener Eirik Horneland.