Strever med å få solgt Bieber-billetter: – Trodde ikke det skulle være så vanskelig

Over 40.000 billetter er solgt til konserten på Leangen travbane i Trondheim, ifølge arrangøren. Men på appen Tise er det over tusen salgsannonser om konserten.

Et kjapt søk på gjenbruksappen Tise viser over tusen salgsannonser for billetter til Justin Bieber-konserten i Trondheim på søndag. Også i lukkede Facebook-grupper er det flere hundre innlegg om salg av billetter.

– Jeg trodde ikke det skulle være så vanskelig å selge billetten, men det er jo så utrolig mange som selger, så det viser seg å være vanskeligere enn vi trodde, forteller Cecilie Groven (21) til TV 2.

Da billettene ble sluppet i november i fjor, bestemte 21-åringen seg for å kjøpe en ekstra billett til konserten i tilfelle noen ønsket å bli med. Men da ingen kunne, måtte Groven prøve å selge billetten.

TILBAKEBLIKK: Beliebers Cecilie Groven (t.v.) sammen med søster Marita Groven (t.h.) under Justin Bieber-konserten i Oslo i 2013. Foto: Privat

Det skulle vise seg å bli vanskeligere enn først planlagt.

Selger billig

Cecilie Groven har vært «blodbelieber» siden 2009 og skal etter planen selv på konserten i Trondheim på søndag. Hun har vært på flere av konsertene til superstjernen - og gjerne på første rad.

– Jeg har ingen planer om å slutte å være fan, så det er jo grunnen til at jeg skal dra. Tidligere har jeg stått i kø i tolv timer før konserter, så det er ikke fremmed for meg å gi alt for å komme fremst for å se han, forteller Groven.

TV 2 har sett flere innlegg på sosiale medier de siste ukene fra folk som selger Golden Circle-billetter til 300 kroner per billett. En slik billett koster originalt 1860 kroner.

Også for Christina Benedicte Halstensen (25) har salgsprosessen vært vanskelig.

– Jeg kjøpte billetten min da billettsalget startet i Norge, men så fikk jeg vite at jeg kom inn på studier i Australia. Da hadde jeg ingen andre muligheter enn å selge, forteller Halstensen, som selv har vært Justin Bieber-fan siden 2009.

MØTE: Da Christina Benedicte Halstensen (25) skulle møte Justin Bieber i 2016, gikk det ikke som planlagt. I stedet fikk 25-åringen møte pappfigur-versjonen av superstjernen. Foto: Privat

Hun har prøvd å selge billetten siden april - uten å få napp.

– Jeg kjøpte en Golden Circle-billett til nærmere 2000 kroner, som jeg prøvde først å selge til 1700 kroner. Deretter har jeg gradvis gått nedover i pris, men har ikke fått særlig respons.

BIEBER-FEBER: Noen få av Justin Bieber-billettene som er til salgs på Tise. Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

– Solgt 40.000 billetter

Justin Bieber-konserten omtales som tidenes største i Trondheim, når det gjelder antall solgte billetter, forteller arrangør Bård Flikke, som legger til at over 40.000 billetter er solgt.

– Vi solgte ut konserten med 40.000 billetter i november i fjor, men har lagt ut flere billetter i ettertid. Fra politiet har vi fått godkjent kapasitet til 44.000 deltakere, sier han.

Arrangøren legger til at de regner med at cirka 55 prosent av deltakerne er tilreisende til Trondheim.

SYK: Superstjernen måtte avlyse flere konserter i sommer da han fikk Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet. Foto: Valerie Macon

– Vi har sett på Tise og sosiale medier at flere hundre selger konsertbillettene sine. Hva tenker du om det?

– Når 40.000 har kjøpt billetter for ti måneder siden er det naturlig at noen av disse ender opp med å ikke kunne dra og vil ønske å videreselge billettene sine.

– Ellers anbefaler vi at folk som ønsker å kjøpe billetter gjør dette hos noen de er trygge på, sier arrangøren.

Må gi vekk billetten

Cecilie Groven vet ikke hva hun skal gjøre dersom hun ikke får solgt den ekstra konsertbilletten sin.

– Kanskje jeg må ta med pappa, sier hun.

KONSERT: Da Justin Bieber dukket opp i Danmark på onsdag, ankom 28-åringen med intravenøsstativ. Men han gjennomførte konserten. Foto: Mario Anzuoni

Christina Halstensen får derimot ikke deltatt selv og ser ingen andre løsninger enn å gi vekk billetten, så tett opp mot konsertdatoen.

– Hvis jeg ikke får solgt billetten, må jeg kanskje gi den bort til noen som faktisk har lyst å dra. Men det er veldig kjipt at jeg går så mye i minus, sier hun.