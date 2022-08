Baneheia-saken: Vil ikke se på Diana-opplysning

DØDE I 1997: Et sentralt vitne i voldtektssaken mot Jan Helge Andersen har tidfestet hendelsen til den helgen prinsesse Diana omkom i en bilulykke i 1997. På dette tidspunktet var Andersen over den kriminelle lavalder. Foto: John Stillwell / AP

13. mai slapp Spesialenheten for politisaker en pressemelding der de skrev at de ikke har funnet grunnlag for å etterforske politiet i forbindelse med Baneheia-saken.

Uttalelsen kom kort tid etter at TV 2 hadde skrevet flere saker om at politiet og statsadvokatene i Agder aldri fortalte Gjenopptakelseskommisjonen om at Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha funnet sted på 90-tallet.

I SØKELYSET: Jan Helge Andersen (41) er formelt siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha medvirket til å ha drept i 2000. Foto: Politiet

Voldtektssaken ble henlagt fordi politiet mente at Andersen måtte være under den kriminelle lavalderen.

Kvinnen fikk likevel voldsoffererstatning fordi nemden var overbevist om at hun snakket sant.

I stedet for å fortelle om saken til de som skulle vurdere om Viggo Kristiansens (43) sak skulle gjenåpnes, uttalte statsadvokaten at det ikke fantes opplysninger om at Andersen har forgrepet seg mot verken barn eller voksne.

Fikk ny informasjon

Halvor Hjelm-Hansen er etterforskningsleder i Spesialenheten.

Han sier at de på forsommeren fikk opplysninger som gjorde at de likevel bestemte seg for å etterforske om noen i Agder politidistrikt hadde begått tjenestefeil.

– Det baserer seg på informasjon vi har fått, men også på ting som er fremkommet i mediene, sier Hjelm-Hansen.

Han understreker at etterforskningen har kommet i stand på Spesialenhetens eget initiativ og ikke på bakgrunn av en anmeldelse.

Hjelm-Hansen anslår at saken kommer til å være ferdig etterforsket i september.

Avhørte kvinnen

Han forteller at de har innhentet dokumentene som tilhører voldtektsanmeldelsen fra 2009.

Etter det TV 2 er kjent med, innebærer dette blant annet selve anmeldelsen fra den fornærmede kvinnen, samt et vitneavhør med Andersen, som benekter å ha forgrepet seg på henne.

TV 2 vet at den henlagte voldtektssaken har blitt viet mye plass i Oslo politidistrikts nye Baneheia-etterforskning i kjølvannet av at Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet.

TV 2 er kjent med at politiet har stilt flere vitner spørsmål knyttet til ulike tidspunkter som kan belyse saken.

Knyttes til Diana-dødsfall

Et sentralt vitne har ifølge TV 2s opplysninger forklart at den påståtte hendelsen skjedde samme helg som prinsesse Diana omkom i en bilulykke.

Personen knytter også påstanden til en bursdagsfeiring og annen hendelse, samt andre forhold som ifølge vitnet fant sted i dette tidsrommet.

Da Diana døde, var Andersen 16 år gammel, noe som betyr at han var over den kriminelle lavalderen.

Hjelm-Hansen sier til TV 2 at de ikke kommer til å ha fokus på selve etterforskningen av voldtektssaken, men heller undersøke hva som skjedde i tiden etterpå og hvorfor ikke opplysningene kom frem til de som burde fått dem.

– Naturlig å undersøke

Etterforskningslederen sier følgende:

– Vi har alle dokumentene, og vi er først og fremst opptatt av saksbehandlingen i etterkant av henleggelsen, sier Hjelm-Hansen.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at han forstår det dersom Spesialenheten mener at etterforskningen av den påståtte voldtekten delegeres til Oslo politidistrikt, men:

– Hvis det er grunn til å tro at dateringen knyttet til hendelsen er feil, er det noe som tilhører Spesialenheten. Jeg tenker at det kan være naturlig at de undersøker dette, sier Sjødin.