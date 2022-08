Full stans etter vaksinestikk for Skiskytter-Sivert

Etter å ha avsluttet en eventyrlig sesong med NM i slutten av mars, fikk Sivert Guttorm Bakken sitt tredje vaksinestikk mot covid-19 i armen.

De to første hadde gått fint, men den siste dosen utløste etter hvert noen uheldige bivirkninger. Siden midten av mai og fram til nå har 24-åringen vært nødt til å holde seg unna trening der han presser kroppen.

På Blink-festivalen i Sandnes er han tilskuer når lagkameratene går konkurranser denne uka, mens han kan delta på deler av skytetreningen.

– Jeg har slitt med bivirkninger etter koronavaksinen, det er i hvert fall det vi tror er grunnen, og hatt en hjertebetennelse over en periode. Jeg er på bedringens vei, men det har blitt en tråere start enn planlagt, sier Bakken.

Var nedbrutt

Han har tidligere vært operert for hjerteflimmer, men understreker at det ikke skal ha noen sammenheng med hjertebetennelsen han nå opplever.

– Hva skjedde i tiden etter den tredje vaksinedosen?

– Problemene mine kan ha sammenheng med tidspunkt jeg tok den på. Jeg tok den på et tidspunkt der det hadde vært mye konkurranser, og jeg var litt nedbrutt og sliten. Etter hva jeg har hørt fra diverse leger er det en bivirkning de har sett andre tilfeller av tidligere, både av selve koronasykdommen og vaksinen, sier Bakken.

KOMET: Sivert Bakken vant fellesstartcupen i verdenscupen etter en knallsesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Et tosifret antall norske skiskyttere pådro seg korona så fort sesongen var over, men Bakken var ikke blant dem.

Bedre oppfølging

Nå tar han jevnlig blodprøver i påvente av at de nivåene av troponin skal gå ned til et nivå der han kan gjenoppta normal trening.

– Det var full stopp i treningen med en gang vi fant ut av det, og jeg har ikke trent fysisk over en lang periode nå. Jeg får gjort mye jobb på standplass, og det er mye oppfølging fra Olympiatoppen med tøying og enkel styrke og mobilitet, men ellers får jeg ikke gjort så mye annet enn å vente.

– Er du optimist med tanke på sesongen som kommer?

– Jeg er det, selv om jeg merker at jeg har litt dårligere utgangspunkt enn de andre. Men det er god tid til sesongen ennå. Det at jeg har kommet på elitelaget gjør at jeg får enda bedre oppfølging enn jeg ville gjort tidligere. Jeg tror jeg skal være bra rustet til sesongen, og så får vi se om jeg klarer å holde på formen like lenge eller om det blir mer ustabilt, sier Bakken.