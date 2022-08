Unggutten hylles: – Kan bli den neste store eksporten

Bodø/Glimt tok et gigantisk steg mot Champions League-playoff da Zalgiris ble smadret 5-0 på Aspmyra.

Lars-Jørgen Salvesen fikk debutscoringen sin og Amahl Pellegrino fikset både straffe og mål.

Likevel var det en 19-åring fra Bergen som stjal rampelyset, til tross for at han forlot banen uten målpoeng.

– Det er nettopp det som er så gøy med disse kampene. Du ser Jens Petter Hauge i Europa mot Milan, du ser Ola Solbakken mot Roma og nå så du Joel Mvuka, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah etter kalasseieren.

Den tidligere Brann-spilleren var stinn av beundring over det Mvuka leverte mot gjestene fra Litauen.

– Det nivået Mvuka viste, hvis han holder det over litt lengre tid, så kan han bli den neste store eksporten fra Glimt og norsk fotball.

Unggutten har lenge blitt omtalt som et stortalent, men det var ikke alltid like klart at talentet skulle realiseres.

– Blytung beskjed

I 2020 var unggutten åtte måneder på sidelinjen, og det var usikkert om han noen gang ville returnere til fotballbanen.

På en obligatorisk helsesjekk ble det oppdaget en hjertefeil hos Mvuka. Han ble umiddelbart tatt ut av trening. Beskjeden var at karrieren kunne være over.

– Det var en blytung beskjed å få. Jeg fikk forbud mot å spille og jeg skjønte ingenting, har Mvuka uttalt til Bodø/Glimt.

Prøvene ble sjekket i både inn- og utland. Det var først da Åsane-assistent Sindre Tjelmeland tok kontakt med en spesialist i Tanzania at kontrabeskjeden kom.

– Prøvene ble sendt til Dar-Es-Salaam og han kunne ikke finne noen avvik. Det viste seg at hjertet hos afrikanske mennesker, særlig idrettsutøvere, utvikler seg litt annerledes enn hjertet til for eksempel europeerne.

Etter åtte tunge måneder kunne stortalentet endelig returnere til fotballbanen mot Ull/Kisa. Nå dribler han backer på rumpa i Champions League.

I dag er beskjeden klar.

– Jeg er ikke syk, og jeg har aldri vært syk.

– Kan få Saltnes mot Toni Kroos

Med Mvuka på høyrekanten har Bodø/Glimt full fart mot Norges første Champions League-deltakelse siden 2007/08-sesongen.

Nå er det kun tre kamper igjen av Champions League-kvalik og -playoff. Dermed er det nok mange som har begynt å leke med tanken om nordlendingene i Europas gjeveste selskap.

Amankwah er en av dem.

– Tenk deg at Karim Benzema kan komme til Aspmyra. Det er nesten helt uvirkelig. VI kan få Ulrik Saltnes mot Toni Kroos og Hugo Vetlesen mot Luka Modric, sier fotballeksperten.

Uten en katastrofe i Litauen er gultrøyene minimum sikret spill i Europa League. I en Champions League-playoff vil Glimt møte vinneren av Ludogorets og Dinamo Zagreb.

– I utgangspunktet vil jeg si at de fortsatt er «underdogs». Men det nivået de klarer å få til på Aspmyra i Europa så tror jeg de begynner å få en følelse av at de kan gjøre alt. Jeg skal hvert fall ikke avskrive mulighetene til Glimt.