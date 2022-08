Er du ny som student? Her er ekspertane sine råd til deg

I midten av august innteke tusenvis av nye studentar norske universitet og høgskular. Her kan du lese ekspertane sine tips for å få den beste studietida.

Benjamin Karlsen (20) er ein av fleire tusen ungdommar som i løpet av dei neste vekene skal byrje på ein ny epoke i livet:

Kvardagen som student.

For mange er det første gang dei flytter heimanfrå og til ein heilt ny by. Utan venner og familie, utan faste rammer og rutiner. Men korleis skal Benjamin Karlsen og andre ungdommar møte den nye kvardagen på best mogleg vis?

TV 2 har snakka med ein forbrukarøkonom og ein psykolog som kjem med sine tips til dei nye studentane.

Les ekspertane sine råd for nye studentar lenger nede i saka.

Føler på spenninga

Karlsen skal flytte frå Bodø til Tromsø for å studere psykologi.

Det siste året har han brukt på å ta opp att enkelte fag frå vidaregåande skule for å kunne kome inn på det som har vore draumen.

PÅ FLYTTEFOT: Benjamin Karlsen håper han slepp å bu under ei busk når han flytter til Tromsø, men det er vanskelig å skaffe seg bolig på ein sprengt marknad. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Skulen var ganske krevjande samanlikna med tidlegare. Vi fekk ikkje eksamen, men heller fleire prøver gjennom året. Men eg gler meg veldig til å kunne byrje å studere.

Når han no pakker snippveska og set kursen nordover, er det første gong han skal bu utanfor heimstaden Bodø.

Og det gjere han utan å ha noko særleg kjennskap til byen han flytter til eller folka som bur der.

– Eg kjenner absolutt ingen i Tromsø. Ikkje ein einaste person. Eg skal ikkje lyge, det vil nok kome til å bli utfordrande.

Likevel er 20-åringen optimist.

– Håpet er at eg skal klare å få meg nye vener relativt kjapt. Men det å kome til ein ny by og nye rutiner er nok det eg trur vert mest krevjande. Det er ekstremt mykje å sette seg inn i når ein flytter til ein ny stad, seier den komande studenten.

Førebudd på ei krevjande tid

Men sjølv om Karlsen er positiv til å flytte og gler seg over å ha kome inn på studiet han har drøymt om, so er der ein liten klump i magen.

– Frykta er jo sjølvsagt at ein ikkje skal finne like gode folk å ha rundt seg som det eg har i Bodø.

Han trur også at det å vere vekke frå vener og familie ofte kan vere ei utfordring for mange.

Spesielt utfordrande kan det vere om økonomien byrjar å stramme seg til.

NYE TIDER: Tusenvis av studentar går i desse dager nye tider i møte. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Om ein treng økonomisk hjelp kan det bli ekstra tøft. Det er enklare om ein har folk rundt seg som man kan få tips og råd av, seier han.

Men sjølv før han flyttar, har Karlsen møtt på nokre hinder. Å finne ein bolig har vore ekstra vanskelig. Spesielt sidan han aller helst ynskjer å finne ein bolig som ligg nærme sentrum eller universitetet.

– Eg slit med å finne ein stad å bu. Eg har lagt ut annonser på 6-7 Facebook-sider, sjekka Finn.no og søkt gjennom Studentsamskipnaden. Men framleis har eg ikkje fått noko. Fleire annonser seier dei helst vil ha jenter som leigetakarar. Tykkjer det er urettferdig og det gjere det vanskeligare for unge gutar, seier han.

20-åringen er klar på kva som vert det viktigste når han tek fatt på eit tilvære som student.

– Det vil vere å få på plass gode rutiner og få sett skikkelig på økonomien. Eg trur nok ikkje eg vil klare meg utan ein jobb, so eg må nok sjå om eg enten kan gjere småjobbar eller finne ein deltidsjobb.

– Ikkje start med festane, straumrekninga kjem!

Forbrukerøkonom i DnB, Silje Sandmæl, meiner mange ungdommar får seg eit sjokk når dei for første gong skal flytte heimanfrå.

Ho trur ikkje dagens ungdommar er førebudd på det som møter dei.

– Den største fella mange studentar går i er at ein opplev eit liv der ein går frå å berre ha ein utgiftspost som er seg sjølv, til at ein vert nøydd å prioritere seg sjølv heilt til slutt.

Sandmel meiner nye studentar raskt må innsjå at dei vert nøydd til å snu rundt på prioriteringane som dei gjerne har hatt tidlegare.

Ho har over tid prøvd å få fleire foreldre til å snakke med borna sine om økonomi på heimebane, slik at dei skal vere betre førebudd den dagen dei må flytte for seg sjølv.

ÅTVARA: Sjølv om studietida skal vere moro, so meiner forburkerøkonom Silje Sandmæl at studentar ikkje er førebudd på kva som møter dei når dei flytter for seg sjølv. Foto: Heiko Junge/NTB

Økonomi er ifølge Sandmæl kanskje eit av dei viktigaste elementa i oppdragelsen, men likevel ein problematikk mange foreldre vel å hoppe bukk over.

Forbrukarøkonomen er bekymra for at studentar får seg eit lite utgiftssjokk når ein plutselig skal betale for alt sjølv.

– Ein må prioritere seg sjølv heilt til slutt. Før ein kan tenkje på kva ein ynskjer å bruke pengar på so vert ein nøydd å betale husleige, forsikring, mat og liknande. Ikkje start med festane, straumrekninga kjem! Byrjar du med festane, so byrjar du med betalingsutfordringar, seier ho.

Eit økonomisk smutthol for studentar

Sandmæl si største oppmoding til studentar er å ha klart eit budsjett frå første dag.

– Budsjett er ikkje kva du har lyst til, det er kva du har råd til. Sjølv skulle eg helst ha byta ut ordet budsjett med prioriteringsliste. For det handler om å prioritere kva ein er nøydd å betale og kva ein har att.

Og budsjett treng ikkje vere so kjedelig som folk trur. Berre ein ser på det på riktig måte.

– Vil du vere med på festar og det som er moro, er det viktig at du har råd til det. Då gjeld det å vite kor mykje du har å bruke. Med kontroll får ein ei betre studietid.

Men sjølv med eit budsjett kan det vere vanskelig å klare seg med ein trang studentøkonomi. Fleire og fleire studentar vert difor avhengige av å få seg ein deltidsjobb som kan gjere at ein har nok å leve for.

Forburkarøkonomen meiner ein må nærast vere tryllekunstnar for å kunne overleve på stipend og studielån. Ho meiner det er tilnærma lik ei umogleg oppgåve.

– Ein student startar eigentleg på minus. Ein ekstrajobb er viktig. Men får ein ikkje ein deltidsjobb, kan ein arbeide heime hos folk. Det kan vere å klippe gras, lufte hunder, drive barnepass, etc. Ein kan då tene opp til 6000 kroner skattefritt per familie ein arbeider for. Men dersom du klipper gras for heile nabolaget, so kan det byrje å sjå ut som eit enkeltpersonsføretak, ler Sandmæl.

Jakta på ein bolig

At det er vanskelig å finne tak i bolig, forstår ho godt.

Hennar råd er at der er mykje å spare på å vere tilpasningsdyktige på kvar ein kan bu.

– For å kunne bu billigast mogleg er det viktig å sjå til områder som gjerne ikkje ligg midt i sentrum. Bu gjerne litt i utkanten der det er rimeligare, og bu gjerne saman med fleire. På denne måten kan ein få ned kostnadane.

BOLIGJAKT: Benjamin Karlsen sjekker telefonen med jamne mellomrom for å sjå om det har kome nye hyblar til leige. Foto: Robin Jensen / TV 2

Ho meiner også at ein må skilje seg ut i mengda når ein leiter etter ein bolig.

– Lag deg ein bolig-CV. Mange er på visning og det kan vere vanskelig å skilje seg ut. Legg ved bilete av deg sjølv og referanse frå nokon som kan gå god for deg som person. På denne måten kan du gjere det lille ekstra som kan sikre deg boligen, seier ho.

Men ikkje kven som helst kan vere referanse.

– Det treng ikkje å vere ein arbeidsgjevar, slik som det brukar å vere på ein normal CV. Men det kan gjerne vere ein lærar, ein trenar eller nokon ein har leigd av tidlegare. Nokon som ikkje er for tett på deg, men som kan gå god for deg som person.

Silje Sandmæls fem råd: Bytte/låne ting.

Kjøp brukt eller lån ting du treng. Til dømes kan ein gjerne låne festantrekk med ein kompis eller ei venninne i staden for å kjøpe seg nytt. Eller so treng ein ikkje kjøpe all faglitteratur sjølv til tusenvis av kroner, den kan lånast gratis på biblioteket. Utnytt studentrabattane.

Det finst mange gode studentrabattar der ute, både hos bedrifter og som ein kan få frå organisasjonar. Bruk desse til det ytterste! Lag matplan og middagsgrupper.

For mange kan nettopp prisane på dagligvarer og mat vere eit sjokk når ein flytter for seg sjølv. Gå saman med vener eller kollektivet for å lage mat saman. Fin måte å spare litt pengar på. Kutt unødvendige kostnader.

Spør deg sjølv: treng eg dette eller har eg berre lyst på det? Er svaret det siste, so kan det vere ein grei kostnad å kutte. Lag budsjett/prioriteringsliste.

Budsjett kan vere gøyare enn folk trur! Det er naudsynt å ha kontroll på økonomien dersom du skal få ei god studietid. Skal ein ha det moro må ein vite kor mykje ein har råd å ha det moro for.

Det finst fleire i same båt

– Overgangen frå å bu heime og flytte til ein ny by for å bli student, er kanskje ein av dei største vi har.

Det seier psykolog Benjamin Baarli Silseth. Han er klar på at det kan vere ei utfordring for mange ungdommar å plutselig stå ovanfor ein kvardag med meir ansvar.

– Ein får ein mykje meir ansvar som ein må takle sjølv. Det er mange nye mennesker ein skal forhalde seg til. Eg trur det beste ein kan gjere i ein slik situasjon er å ta det litt med ro.

IKKJE UNIKT: Psykolog Benjamin Baarli Silseth meiner det er viktig for studentar å hugse at dei ikkje er aleine dersom dei føler seg litt skremt før den nye kvardagen byrjar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Silseth meiner nye studentar prøver å gape over for mykje med ein gong dei kjem til sin nye heimby.

Hans anbefaling er å finne roen og unngå stress rundt å bli kjent med by og mennesker med ein gong.

Dette meiner psykologen vil kome av seg sjølv. Berre ein tek tida til hjelp.

– Eg trur mange rushar inn i det. Føler på at det er fadderveke, studiestart, bøker som må kjøpas. Det er mykje å ta tak i med ein gong, seier han.

Psykologens anbefaling er å lage ei liste over det ein treng å gjere med ein gong og kva som kan vente. Resten meiner han må takast gradvis.

Risikoen er å ta på seg for mykje med ein gong.

– Då er det viktig å vere open om at no er det mykje. Snakke om det ein kjenner på. Fleire føler garantert på det same.

Vennskap står i sentrum

Når ein byrjar å studere har mange ein visjon om å knyte nye vennskap som skal vare livet ut.

Psykologen seier at forventinga til å bli student i stor grad handler om samhald og vennskap. Dette er likevel eit område som for enkelte kan vere vanskelig og problematisk.

– Sjølv om det ikkje er like enkelt for alle so trur eg det er viktig å kaste seg litt ut i det. Vere med på ting ein gjerne ikkje hadde tenkt var noko for seg. Det kan vere med på å kickstarte samhaldet, seier Silseth.

Men om du ikkje har fylt opp vennekvota første veka, so skal du ikkje la deg stresse av det.

– For enkelte tek det litt ekstra tid å tilpasse seg og få vener. Det er heilt greit. Men eg trur det er noko som vil kome etterkvart dersom ein ynskjer det.

– Alt vert ikkje på magisk vis perfekt sjølv om ein flytter, seier han.