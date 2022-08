Eksperter reagerer på ny utvikling

Spesialenheten etterforsker politiet for mulig hemmelighold av en voldtektsanmeldelse mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen. Politiets uttalelser får eksperter til å reagere.

ETTERFORSKES: Torsdag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker etterforsker Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil i Baneheia-saken. Foto: Politiet

– Politiet i Agder har forsøkt å konstruere en fortelling som ikke passer med virkeligheten, sier forfatter og tidligere drapsetterforsker Jørn Lier Horst.

Gjenopptakelseskommisjonen fikk aldri vite at Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt mot en kvinne.

PASSIV: Jørn Lier Horst reagerer på den passive argumentasjonen til politiet. Foto: Heiko Junge / NTB

Tvert imot skrev statsadvokat Erik Erland Holmen følgende om Andersen til Gjenopptakelseskommisjonen da de anbefalte dem å unngå gjenåpning av Baneheia-saken:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Andersen benekter å ha begått voldtekten.

– Spesiell uttalelse

Horst mener at uttalelsen om hva politiet ikke vet, fungerer som en passiv argumentasjon for deres standpunkt og syn på saken.

– Underforstått så går de jo god for Andersen og sier at han ikke har gjort noe gærent, forteller han.

Tidligere har Holmen sagt til TV 2 at opplysningene om voldtekten var ukjent for dem da de ga sine uttalelser til kommisjonen. Han omtaler også uttalelsen som «svært uheldig».

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Holmen.

Horst ønsker ikke å spekulere i hvorfor politiet ikke informerte om voldtektsanmeldelsen, men sier at han opplever uttalelsen som «spesiell» og «underlig».

– Det kan oppfattes som et forsøk på å verne om tidligere beslutninger.

Politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, skriver til TV 2 at hun ikke ønsker å begi seg inn på ulike spekulasjoner i en alvorlig sak som denne.

– Jeg håper og ser fram til at etterforskingen i Spesialenheten vil gi oss et saklig og godt grunnlag for å vurdere distriktets håndtering av denne delen av Baneheia-saken, skriver Askholt.

– Ødelegger narrativet

Torsdag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker etterforsker Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil i Baneheia-saken.

Bjørn Olav Jahr, journalist og forfatter av bøkene «Drapene i Baneheia» og «Prosessen mot Viggo Kristiansen», mener etterforskningen er på sin plass.

– Dette er informasjon som er svært relevant for spørsmålet om Jan Helge Andersen kunne være i stand til å utføre et slikt overgrep alene, sier Jahr.

Dersom informasjonen om voldtektsanmeldelsen hadde fremkommet tidligere, kunne det ha påvirket dommen til Viggo Kristiansen, mener han.

PÅ SIN PLASS: Bjørn Olav Jahr sier at etterforskningen av politiet er på sin plass, Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Dette blir bare spekulasjoner, men det er ikke umulig å tro at denne informasjonen kunne spart Viggo Kristiansen for 10-11 år i fengsel.

– Hele veien har man hatt en klar tanke om at Andersen ikke var i stand til å utføre et slikt overgrep alene. Denne informasjonen ødelegger dette narrativet.

Selv om den henlagte voldtektssaken ikke er bevismateriale i Baneheia-saken, mener Jahr at dette endrer oppfatningen av Andersens vilje og evne til å utføre seksuelle overgrep.

– Stiller spørsmål til etterforskningen

Det var politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt som henla voldtektssaken.

I mai skrev hun til TV 2 at politiet ikke tenkte at saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffeskyld i Baneheia-saken.

Jahr mener at uttalelsen er «svært spesiell».

– Jeg kan ikke skjønne noe av dette. Det er åpenbart at dette er av stor betydning, og det får meg til å stille spørsmål rundt hvor godt denne saken faktisk er etterforsket.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Ingrid Thorsen. Agder politidistrikt ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser og viser til Spesialenheten, som nå etterforsker saken, for ytterligere kommentarer.