Støre: Kan komme til Stortinget med strømtiltak før ferieslutt

PRESSET: Flere partier har tatt til orde for at Stortinget bør avbryte sommerferien og samles for å finne ordninger på strømkrisen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg vil ikke utelukke at vi nå om innen kort tid kommer med saker til Stortinget, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Videre begrunner han det med at de nå jobber intenst med flere ordninger knyttet til strømtiltak.

Familier, bedrifter og magasiner

– Vi jobber med strømstøtteordning til familiene. Samtidig som vi ser på hvordan vi kan sikre at vannmagasinene fylles opp, da blir det mer eller mindre ingen eksport til fyllingsgraden når et forsvarlig nivå.

JOBBER PÅ: Statsministeren kan måtte kalle inn Stortinget tidligere når det nå nærmer seg en strømsak på bordet. Foto: Beate Oma Dahle

I tillegg ser regjeringen nå på støtteordninger til bedriftene.

– Hvilke bedrifter vil det gjelde?

– Mange bedrifter i næringslivet har inngått langsiktige kontrakter på kraft, og de er godt ivaretatt. Men så er det mange som ikke har det, for eksempel små og mellomstore bedrifter knyttet til de prisområdene som nå har høyest pris. Det er særlig de vi er opptatt av, sier Støre.

I løpet av august

Han påpeker at de vil finne løsninger som er treffsikre, og som ikke øker trykket i norsk økonomi ytterligere.

– Når kommer dette på plass?

– Vi jobber med dette helt kontinuerlig nå, så jeg håper så fort som mulig. Det kan godt hende at vi i løpet av august vil ønske å komme med en sak til Stortinget, sier han og legger til:

– Det er også mulig å vedta noe utpå høsten som kan ha tilbakevirkende kraft.

Presset fra flere hold

Regjeringen er under hardt press og stortingspartiene er utålmodige.

Blant dem er Rødt, SV KrF og Frp, og nå også Høyre og Venstre.

VALGKAMP: Erna Solberg på tur med "Høyre-bussen", og det er strømtiltak som står på agendaen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Senest i går sa Høyre-leder Erna Solberg at de er klare til å avbryte ferien til fordel for et ekstraordinært møte i Stortinget for å øke strømstøtten.

Strømstøtten er i dag på 80 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og stiger til 90 prosent i oktober, november og desember.

– Akkurat nå mener vi at prisen har vært høy gjennom sommeren, og at å fremskynde støtteordningen derfor vil være det raskeste tiltaket, sier Solberg.



Solberg og Høyre har ønsket at regjeringen øker strømstøtten til 90 prosent allerede fra september.

Behandling på mandag

Presidentskapet har uttalt at de vil møtes førstkommende mandag for å svare på ønsket om å samle Stortinget.

Til TV 2 skriver stortingspresident Masud Gharahkhani følgende:

– På mandag skal presidentskapet behandle anmodningen om å kalle inn til stortingsmøte før sesjonen er i gang. Da vil vi ta hensyn til hva partiene mener, hva som er hensiktsmessige behandlingsmåter og fremdrift.