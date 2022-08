Torsdag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker etterforsker Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil i Baneheia-saken.

Bakgrunnen er at Gjenopptakelseskommisjonen aldri fikk vite at Andersen ble anmeldt for en voldtekt mot en kvinne.

I stedet opplyste de om det stikk motsatte: At det ikke fantes opplysninger om at han har forgrepet seg mot verken voksne eller barn.

Voldtektssaken ble henlagt fordi politiet mente Andersen måtte være under den kriminelle lavalder, men kvinnen fikk 200.000 kroner i voldsoffererstatning fordi nemnda var overbevist om at hun ble voldtatt.

La på røret

På den annen side skrev Agder-politiet flere sider om at de mener at Viggo Kristiansen (43) har en avvikende seksualitet, at han er domfelt for et overgrep, og at han hadde pornofilmer på rommet sitt.

Spørsmålet Spesialenheten nå skal avklare, er om sentral informasjon er holdt tilbake uaktsomt eller med vilje.

Spesialenheten bekrefter at minst én person er mistenkt for tjenestefeil, men de vil ikke si hvem.

TV 2 har ringt til personene som var ansvarlige for å håndtere saken i 2009.

– Beklager, jeg er ikke interessert i å snakke med deg i det hele tatt, sier daværende politimester Kirsten Lindeberg og legger på røret.

Positiv til etterforskning

I en SMS etterpå føyer hun til at alle spørsmål fra mediene om Baneheia-saken skal rettes til nåværende politimester.

Nåværende politimester Kjerstin Askholt sier at hun ønsker etterforskningen velkommen fordi hun mener det er viktig for politiets legitimitet.

Tidligere kriminalsjef Arne Pedersen har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke hans kone, politiadvokat Ingrid Thorsen, som henla voldtektsanmeldelsen mot Andersen.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt har heller ikke besvart våre oppringninger. Tidligere politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen har heller ikke svart.

Slik reagerte Kristiansen

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier følgende:

– Mine første tanker er at det er på høy tid at det blir satt inn etterforskning på denne siden av saken også.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin representerer Viggo Kristiansen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sjødin mener at Kristiansens sak kunne vært gjenåpnet på et tidligere tidspunkt dersom Gjenopptakelseskommisjonen var kjent med voldtektsanmeldelsen fra 2009.

– Det ville vært en omstendighet som ville vært ny i forhold til den saken som sto i retten i 2002. Det kunne ha ledet til en gjenåpning på en langt tidligere tidspunkt, sier han.

– Har du snakket med Kristiansen i dag?

– Ja, jeg har snakket med ham. Han var veldig lettet fordi han har ventet på at det skulle skje noe på akkurat den siden av saken, sier Sjødin.