Arsenal-manager Mikel Arteta fikk beskjed om at han ikke kunne trene etter en hjerteoperasjon som barn. Det stoppet han ikke fra å leve drømmen.

Arsenals-manager Mikel Arteta åpner opp for Arsenal-spillerne og pressen om barndommen. Foto: Justin Tallis / AFP

– Jeg har aldri åpnet meg slik for noen, sier Mikel Arteta i et intervju med BBC.

I en trailer til en dokumentar om Arsenal forteller manageren om en spesiell hendelse i livet hans til Arsenal-spillerne.

40-åringen fra San Sebastian i Spania ble nemlig født med hjerteproblemer.

– De kunne ikke operere hjerteproblemet før jeg var to år gammel, fordi jeg var for liten, sier spanjolen til BBC.

Det skulle påvirke hele karrieren til Arteta som profesjonell fotballspiller, som spilte 150 kamper for Gunners mellom 2011 og 2016.

– De måtte åpne hjertet mitt. Det var en av de første operasjonene som ble gjort på den måten i Spania, så vi (familien) visste ikke hvordan det skulle gå.

Fikk ikke trene hardt

Etter operasjonen fikk familien en nedslående beskjed fra legen.

– Jeg var en veldig livlig gutt. Legen fortalte mor og far at de måtte roe meg ned og at jeg ikke kunne trene mye med hjerteproblemet.

PÅ PREMIERE: Arsenal-manager Mikel Arteta poserer for kamera på premieren til Arsenal-dokumentaren All or Nothing i London. Foto: Ian West

Men foreldrene gjorde alt for at Arteta skulle følge drømmen. Ved hjel av spesialister pushet spanjolen grensene.

Han ville leve av fotballen.

– De (foreldrene) hadde mot til å lete etter den beste spesialisten, og spesialistene hadde alltid mot til å flytte barrierene litt lengre fordi de så hvor viktig det var for meg, sier han.

Presset seg selv

Spanjolen startet karrieren i sitt lokale lag Antiguoko, før han som 15-åring flyttet til Barcelona.

Men oppholdet ble ingen suksess, da han kun spilte for storlagets C- og B-lag.

Deretter fortsatte karrieren i PSG (lån), Rangers, Real Sociedad og Everton før han i 2011 ble en del av Arsenal-familien.

– Alt utviklet seg på en normal måte, og jeg var i stand til å oppfylle drømmen min om å bli profesjonell fotballspiller.

– Formet problemene deg som ung?

– Jeg tror det gjorde det.

– Jeg ble fortalt at jeg ikke kunne eksponere hjertet og meg selv mye. Men jeg presset meg selv til det ytterste hele tiden.