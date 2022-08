Ny ro-satsing: – Det kan kanskje virke litt rart

Kristoffer Brun tilhører veteranene på ro-landslaget. Den nye sjefen hans heter Mark Emke. 63-åringen kommer fra Nederland.

– Han har en annen filosofi enn vi er vant til. Vi har jo gjort stort sett det samme de siste 10 årene så dette er forfriskende. Den nye sjefen har blant annet større differensiering mellom det å trene rolig og langt. Det er enten rolig eller veldig hardt forklarer, Brun.

Kristoffer Brun på samling på Juvass, her på tuer til Galdhøpiggen. Foto: Oskar Sødal

Høydeopphold i Norge

Nytt er det også at landslaget er på høydeopphold i Norge rett før et mesterskap. EM-troppen er de to siste ukene før mesterskapet på Juvasshytta. Med Galdhøpiggen i nabolaget har selvsagt den blitt besteget,

– Det blir spennende å se om det har noen effekt, jeg stiller med åpent sinn, men det føles litt som et prøveprosjekt, forklarer Brun.

– Det kan kanskje virke litt rart, ja, men jeg har lyst til å prøve det ut og kall det gjerne et prøveprosjekt, parerer Emke.

Troppen bor i Juvasshytta som ligger 1842 meter over havet. Og trener både på stedet og ror på Høydalsvatnet nede i dalen.

– Jeg har jo tro på høydeopphold og her bor vi høyt og trener lavt. Høydalsvatnet, hvor vi ror, ligger på cirka 950 meter over havet, også det litt høyt, men det kan trenes godt der. Så forholdene her er gode.

Landslagstrener Mark Emke sammen med Petter Tufte og Kristoffer Brun. Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

Ingen skal gå på «høydesmell»

Nederlenderen går grundig til verks på Juvasshytta. Hver morgen klokka 08:00 testes roerne på romaskin. Og ut fra resultatene bestemmes intensiteten på neste treningsøkt.

– Vi får da god kontroll over hver utøver og ser hvem som har klart å hente seg inn igjen og vi unngår at noen går " i fella" og blir overtrent, understreker Emke.

Den nye landslagstreneren understreker at han nå skal bygge et lag. Og at det ikke er noen snarvei til suksess.

EM i roing arrangeres i München 11. til 14. august.