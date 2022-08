Tok med filmkamera inne på fødestuen - gikk tom for batteri

Den fjerde sesongen av Funkyfam starter med et smell når høygravide Jørgine Massa Vasstrand (33) er klar for å føde.

Det er snart premiere på sesong fire av TV 2-programmet Funkyfam, og nok en gang byr storfamilien på spennende og til tider dramatiske øyeblikk.

Denne gang får seerne blant annet bli med inn i fødestuen når Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», skal føde sitt fjerde barn.

Filmet selv inne på fødestuen

Når TV 2 møter Vasstrand og ektemannen Morten Sundli (32) i forbindelse med serien, forteller begge at de opplevde fødselsdagen som fin og rolig.

De hadde med seg et kamera som de selv filmet med. Vasstrand forteller at hun ikke tenkte stort over at hun ble filmet der og da, men at det var ubehagelig å se på i etterkant.

FUNKYFAM: Sesong fire av Funkyfam har premiere på TV 2 Livsstil og TV 2 play mandag 15. august. Foto: Salto Film Og Fjernsyn

I utgangspunktet var det ikke bestemt om selve fødselen skulle bli med eller ikke. Det ble dog tatt et valg for dem da kameraet plutselig gikk tomt for batteri.

– Vi var ikke sikre på om vi kom til å bruke det eller sende det fra oss, eller hva vi skulle gjøre med det klippet. Men jeg synes det var veldig greit at selve fødselen ikke ble filmet, sier Vasstrand til TV 2.

Fikk komplikasjoner

Til tross for at kameraet gikk tomt for batteri, får seerne bli med på veien opp mot fødselen og de første pressriene. Men etter å ha presset en stund, merket de at noe ikke var helt som det skulle.

– Fødselen var i gang lenge, men så satt han fast. Så det gikk lang tid etter det klippet før jeg faktisk fødte, forteller firebarnsmoren.

KLAR: Jørgine var på overtid da sønnen Indigo Iro ble født. Foto: Salto Film Og Fjernsyn

– Det var mye lirking og styring for å få ham ut, noe som var veldig vondt i forhold til hvordan selve utpressingen har vært tidligere. Å komme dit i fødselen at man faktisk får presse har vært en lettelse. Men jeg pressa og pressa, og han kom ikke ut.

Heldigvis følte treningsprofilen seg trygg og ivaretatt på sykehuset, og hadde en erfaren jordmor som fikk sønnen Indigo Iro ut til slutt. Og til tross for et midlertidig formet hode etter en fødsel de ikke hadde sett komme, gikk alt bra til slutt.

Stille i seks timer

Sundli forteller at det var ekte det som ble filmet inne på fødestuen, og at han ikke tenkte på kameraet. Han hadde nemlig en viktig rolle den dagen.

– Jeg var veldig på. Jeg var veldig sånn: «Nå skal Jørgine føde, da må jeg gjøre alt jeg kan for å legge til rette for at hun skal ha en best mulig opplevelse», sier han og legger til:

– Jeg var egentlig bare en maskin som jobbet og gjorde alt det hun ville at jeg skulle gjøre.

Sundli har vært til stede under en fødsel én gang tidligere med sønnen Milano (4). Denne gang skulle han være enda mer klar.

– Jeg tror Morten vet godt hvor mine grenser går, hva jeg vil ha hjelp med og hva jeg ikke vil ha hjelp med, påpeker Vasstrand og forteller at paret nesten ikke snakket sammen på seks timer inne på fødestuen.

– Men det var å holde hånda, hjelpe meg å gå på do, hente vann og bare være der egentlig, sier hun.

I serien følger vi også hverdagen til resten av familien, blant andre familiemoren Trude, broren Noah og tvillingene Emil og Silas.

Se premieren av Funkyfam mandag 15. august på TV 2 Livsstil og TV 2 Play.