Etterforsker hemmelighold av voldtektssak – bekrefter at noen er mistenkt

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil fra politiet i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken. Minst én person er mistenkt i saken.

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

– Jeg kan bekrefte at noen er mistenkt i saken, men jeg vil ikke kommentere hvor mange det eventuelt er, sier påtaleansvarlig Halvor Hjelm-Hansen til TV 2.

Politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, sier at hun er kjent med at det blir en egen etterforskning av saken.

– Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken, der alle forhold må belsyses – også dette. Viktig for legitimiteten, sier hun til TV 2.

TV 2 er kjent med at bakgrunnen for etterforskningen er følgende:

I 2009 ble Jan Helge Andersen anmeldt for å ha voldtatt en person. Selve voldtekten skal ha funnet sted da han var mindreårig, altså flere år før drapene i Baneheia i 2000.

Fikk erstatning

Saken ble henlagt fordi politiet mente at Andersen måtte være under den kriminelle lavalder, men kvinnen mottok voldsoffererstating på 200.000 kroner fordi en nemd var overbevist om at hun hadde blitt voldtatt.

Da Viggo Kristiansen forsøkte å få saken sin gjenåpnet, opplyste ikke politiet i Agder om voldtektsanmeldensen mot Andersen.

I stedet skrev de følgende om til Gjenopptakelseskommisjonen da de anbefalte dem å unngå gjenåpning av saken:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn».

Sjekker opplysninger

TV 2 har også avslørt at flere forhold ved Jan Helge Andersen ikke ble gjort kjent for de som skulle bestemme om Viggo Kristiansen skulle få saken sin gjenåpnet, blant annet funn av et våpen.

Spesialenheten etterforsker nå i hvilken grad opplysninger har blitt bevisst tilbakeholdt.

Etterforskningen er for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

Henter inn dokumentasjon

Blant annet skal det gjennomføres avhør og innhentes dokumentasjon.

Etterforskingen antas ferdig i første halvdel av september 2022, og saken vil deretter bli oversendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2021 å gjenåpne Baneheia-saken.