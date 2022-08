Isabelle Ringnes deler gladnyhet

Isabelle Ringnes venter sitt første barn sammen med forloveden Skage Grønneberg.

Det deler hun selv via Instagram.

– Fyrer opp en litt spesiell nyttårsrakett i år. Full av kjærlighet, takknemlighet og glede over at vi snart blir en liten familie på 3, skriver hun under innlegget.

Til God kveld Norge sier Ringnes at formen er fin.

– Svangerskapet har gått bra til nå, og det er slettes ingen selvfølge, så jeg er veldig takknemlig for det.



Videre forteller hun at de prøver å ikke forvente så alt for mye til det som skal skje på nyåret.

– Vi forventer vel at livet byr på mange nye gleder og utfordringer med et barn i hus, men er først og fremst veldig glade for å skulle starte en familie sammen. Greit å ikke forvente så alt for mye, mye avhenger av hvem som kommer. Jeg tenker vi tar det som det kommer og håper på det beste, avslutter hun.



Ringnes er datteren til eiendomsmilliardær Christian Ringnes. Hun er også medeier i investeringsselskapet Ringnes Holding.

Det var i mai i år 33-åringen kunne avsløre at hun hadde forlovet seg med Skage Grønneberg, som jobber som leder for næringslivsavdelingen hos miljøstiftelsen Bellona.

Paret har vært sammen i ett år.