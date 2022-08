Avslørt av skjult kamera: Nektes å fortsette som kiropraktor

Etter at TV 2 hjelper deg avslørte kiropraktorens praksis, bestemte Statens helsetilsyn seg for å opprette tilsynssak.

Nå har de besluttet å tilbakekalle autorisasjonen.

Flere lovbrudd

Vi vurderte hans faglige forståelse som mangelfull, og at han mangler innsikt og evne til å korrigere uforsvarlig virksomhet Statens helsetilsyn

– Den aktuelle tilsynssaken viser at NN (navnet fjernet av TV 2, red. anm.), til tross for å ha fått konstatert lovbrudd av tilsynsmyndigheten flere ganger tidligere, knyttet til de samme forholdene, ikke synes å ha endret måten han har utøvet sitt yrke på, skriver Karen Pareliussen, jurist i Statens helsetilsyn.

– Vi vurderte hans faglige forståelse som mangelfull, og at han mangler innsikt og evne til å korrigere uforsvarlig virksomhet, skriver Pareliussen videre.

Helsetilsynet konkluderer med at kiropraktoren har brutt kravet til faglig forsvarlighet, ressursbruk og journalføring i helsepersonelloven §§ 4, 6 og 40.

Mannen har jobbet som kiropraktor i en årrekke, og hatt mange pasienter ved en klinikk i Oslo. Han står fortsatt oppført som daglig leder og styreleder ved klinikken.

Kiropraktoren er den eneste som har mistet autorisasjonen som kiropraktor de siste årene, opplyser tilsynet.

Skjult kamera under behandlingene

Vinteren 2021 fikk TV 2 hjelper deg et tips fra en tidligere pasient av kiropraktoren. Pasienten fortalte blant annet at han følte på et press om å kjøpe behandlinger, og at han fikk beskjed om at han måtte ta røntgenbilde.

Etter kort tid valgte han å ikke ta flere behandlinger.

Tre reportere fra TV 2 hjelper deg ble sendt inn med skjult kamera for å undersøke om praksisen det ble tipset om stemte.

Opptakene avslørte blant annet at alle tre fikk beskjed om å ta røntgenbilde av rygg og nakke, selv om de oppga at de ikke hadde symptomer eller plager. Ingen av dem fikk skriftlig henvisning til røntgen slik loven krever. Pasientjournalene besto av håndskrevne pasientkort med stikkord.

Alle tre fikk også gjentatte tilbud om behandlingspakker på 12-15 behandlinger til flere tusen kroner.

TV 2 hjelper deg kunne også avsløre at kiropraktoren har fått flere tilsynssaker mot seg tidligere.

Blant annet har han fått to advarsler fra Helsetilsynet for mangelfull journalføring, den ene gangen også for uforsvarlig virksomhet, tidlig på 2000-tallet.

«Uegnet til å utøve yrket»

I det nye vedtaket skriver Helsetilsynet at de mener kiropraktoren er «uegnet til å utøve yrket som kiropraktor forsvarlig».

De skriver også: «Vi ser alvorlig på dine lovbrudd, som vi i lys av de tidligere tilsynssakene mot deg legger til grunn har foregått over mange år. Av dine uttalelser til tilsynsmyndigheten kan vi ikke se at du erkjenner å ha handlet feil. Du har heller ikke gitt uttrykk for at du vil handle annerledes i fremtiden. Etter vår vurdering er de aktuelle forholdene av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.»

Helsetilsynet er svært kritisk til at kiropraktoren rutinemessig sendte pasienter til røntgen, og at dette skjedde uten skriftlig henvisning. De mener også at praksisen med å tilby behandlingspakker lett kan føre til overbehandling. Tilsynet reagerer i tillegg på at pasientjournalene består av håndskrevne pasientkort, og skriver blant annet:

«Håndskriften er til tider uleselig og den er stikkordspreget. Det fremgår ikke av pasientkortene hvilke kliniske undersøkelser som er gjort og eventuelt hva som var resultatet av disse.»

Har klaget

Kiropraktoren har klaget på vedtaket. Hvis tilsynet står på sitt blir klagen sendt til Statens helsepersonellnemnd.

TV 2 hjelper deg har gjort flere forsøk på å få en kommentar fra mannen, uten hell.

Tidligere har han uttalt at pakketilbudet var frivillig, og billigere per behandling.

Kiropraktoren avviste at han brøt loven, og hevdet at det ikke er et krav at henvisning til røntgen skal være skriftlig. Han avviste også at røntgen ble brukt rutinemessig.

Om advarslene viste han til at disse ligger langt tilbake i tid, og han hevdet han hadde innrettet seg etter kritikken mot journalføringen.

– Bygger tillit

– Kiropraktorforeningen har tillit til Helsetilsynets beslutning. Norsk Kiropraktorforening mener det er bra at helsemyndighetene tydelig håndhever lovverket dersom helsepersonell utøver praksis utenfor faglige- eller etiske lover og retningslinjer. Håndhevelse av lovverket er med på å opprettholde og bygge folks tillit til helsevesenet, sier styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren.

– Når pasienter søker etter en kiropraktor bør de sjekke om kiropraktoren er medlem av Norsk Kiropraktorforening der medlemmene er underlagt krav om etterutdanning og strenge etiske regler, sier Ohren.