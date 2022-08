Stoltenberg med kraftsalve mot Putin

Situasjonen i Ukraina var hovedtemaet i talen til Nato-sjefen.

– Vi står overfor den brutale virkeligheten om at det er en fullskala krig i et land i Europa. Vi lever i en farligere verden, sa Stoltenberg.

Det er snart et halvt år siden Russland invaderte nabolandet sitt.

Stoltenberg advarer mot å glemme konflikten selv om den ikke dominere mediebilde like mye som i starten.

UTFORDRET: Stoltenberg må også, tradisjon tro, svare ut spørsmål fra AUF-ere i bakken. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Det er ikke bare et angrep på et selvstendig land. Men et angrep på våre verdier og vår verdensorden, sa Stoltenberg til ungdommene.

Ikke nådig mot Putin

Han mener det er en hovedoppgave for Nato-landene nå å fortsette å støtte Ukraina med våpen, penger og utstyr selv om det har en pris, for å hindre en storkrig.

– Vi skal ikke skremme, men vi skal forstå at vi er i den farligste situasjonen vi har vært i siden andre verdenskrig, sa Stoltenberg.

Stoltenberg var heller ikke nådig i sin beskrivelse av Putin.

– Han tror i sitt forvirrede hodet at han kan bestemme hva Ukriana kan gjøre.

Han viste også til at den russiske presidenten har fått mer av det han ikke ønsker: Mer Nato-nærvær opp mot Russland, og et sterkere Nato med flere nye medlemmer.

Gikk fra nei til ja

Stoltenberg brukte også tid på å mimre tilbake til hvordan AUF under hans ledelse gikk fra nei til ja til Nato på starten av 80-tallet.

– Noen har sagt at grunnen til at vi snudde var at jeg hadde langsiktig plan om å bli leder. Det stemmer ikke. Jeg hadde en plan, og det var å bli sosialøkonom. Statistiker, og kanskje en dag få en jobb i Norges Bank. Slik gikk det ikke, sa Stoltenberg til latter fra Bakken.

Stoltenberg takket som kjent nei til jobben som ny sentralbanksjef i februar fordi viktige medlemsland ønsket at han skulle forlenge som Nato-sjef grunnet krigen i Ukraina.

Han sa videre at dagens situasjonen viser at et AUF-ja til Nato var riktig.

TREKKPLASTER: Stoltenberg fikk en varm velkomst fra de mange hundre deltakerne på AUFs sommerleir. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Jeg mener dessverre er det slik at de argumentene vi hadde på 80-tallet har blitt enda mer sanne.

Utfordret av AUF-ere

Stoltenberg ble også utfordret fra leirdeltakere i Bakken, blant dem AUF-ere som vil gå inn for et atomvåpenforbud.

Stoltenberg svarte med å si at han er enig i målet om en verden uten atomvåpen.

– Jeg tror den eneste veien til en verden uten atomvåpen er avtaler mellom land med atomvåpen, der man blir enig om å redusere våpnene balansert.