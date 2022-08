Deler brudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Paret kjent fra «Sommerhytta» har bestemt seg for å gå fra hverandre.

SLUTT: Det er slutt for «Sommerhytta»-paret Øyunn Krogh og Levi Try. Foto: TV 2 / NTB

Øyunn Krogh (26) og Levi Try (24), som vant programmet «Sommerhytta» i 2020, går fra hverandre.

Det deler de selv på Instagram.

Under bildet Krogh har delt skriver hun at de er utrolig glade i hverandre, og skilles som venner. Videre skriver 26-åringen at de ønsker å håndtere bruddet privat.

Senest i juni delte TV-profilene at de hadde kjøpt seg leilighet sammen i Oslo. Fra før av har de også en hytte sammen etter «Sommerhytta»-seieren.

I slutten av 2020 åpnet paret opp om hvilke utfordringer de hadde møtt på som nyforelsket under innspillingen av Sommerhytta:

I 2022 kom Krogh på andreplass i «Farmen Kjendis». I tillegg har vi fått se både Krogh og Try i programmet «Sofa».