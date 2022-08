Kina starter militærøvelse rundt Taiwan

Det skal komme som et svar på at den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi nylig var på besøk i Taiwan.

En kinesisk militærøvelse som skal vare frem til søndag kokken 12 lokal tid har nå startet rundt Taiwan, melder nyhetsbyrået Reuters.

Statlig kinesisk fjernsyn melder at øvelsene vil innebære skyting både i vannet og i luftrommet rundt Taiwan, ifølge Reuters.

Disse militærøvelsene er de største Kina noensinne har hatt i området rundt øya, skrive BBC.

Tidligere har Kina varslet om øvelsene, som skal finne sted i havet rundt Taiwan.

Det beryktede besøket til den amerikanske kongresslederen ble avsluttet etter et døgn onsdag. Årsaken til all oppmerksomheten kommer av at Taiwan er et betent tema i forholdet mellom Kina og USA.