John Legend og Chrissy Teigen venter barn

På et bilde Teigen selv har publisert viser hun stolt frem den runde magen sin på Instagram.

– Glede fyller hjemmet vårt og hjertene våre, skriver hun.

Chrissy Teigen postet dette bildet på sin instagramkonto @crissyteigen onsdag Foto: Skjermdump

Superstjernen John Legend og den 36 år gamle modellen og forfatteren har vært gift siden 2013. De har to barn fra før - Luna og Miles. Teigen fortalte om den vanskelige veien til å bli gravid igjen, og hvor nervøs hun har vært for å vise det frem.

– Etter hver legeavtale har jeg sagt til meg selv «OK, hvis det er friskt i dag, skal jeg fortelle det», men når jeg puster ut i lettelse over å høre hjerteslagene har jeg bestemt at jeg fortsatt var for nervøs til å si noe, skriver hun.

Teigen og Legend opplevde en spontanabort i 20. uke i 2001. Teigen var den gangen innlagt på sykehuset med store blødninger før spontanaborten. Teigen skrev et essay der hun fortalte om sin egen opplevelse, og oppfordret andre til å dele sine historier.