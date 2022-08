Senatet stemte ja til finsk og svensk Nato-medlemskap

95 av senatorene har stemt for Nato-utvidelsen mens én har stemt mot. Det er et overveldende flertall – men den republikanske senatlederen ville at det skulle være rent flertall.

Debatten og en påfølgende avstemningen i senatet startet klokka 19.30 norsk tid. Avstemmingen endte med 95 senatorer for og én som stemte mot, ifølge Reuters.

Spørsmålet om hvor vidt USA støtter en svensk og finsk tiltredelse i Nato behandles samtidig som at den nordatlantiske forsvarsalliansen forsøker å styrke egen posisjon mot «den russiske bjørnen» i øst. Men Pelosis nylige Taiwan-besøk har også minnet amerikanerne på at Europa kanskje ikke er et like viktig satsingsområde som Asia.



Den usikre internasjonale situasjonen og den amerikanske økonomien utgjorde bakteppet for debatten i Senatet.

Voterte over endringsforslag først

Det er foreslått en rekke endringer til lovforslaget. Den republikanske senatoren Rand Paul foreslo en endring som skulle sikre at NATOs garanti om å forsvare medlemsland ikke skulle gå foran kongressens autorisering av bruk av militær makt. Dette endringsforslaget ble nedstemt med stor margin.

Et annet endringsforslag fra den republikanske senatoren Dan Sullivan ville ha inn i medlemsratifiseringen at alle NATO-medlemmer skal bruke minst 2 % av BNP på forsvar, og at 20 % av forsvarsbusjettet skal brukes på forskning og utvikling. Heller ikke denne endringen ble godkjent. Begge endringsforslagene markerer kjente motforestillinger mot NATO i amerikansk opposisjon: På en side en motforestilling mot at USA skal kunne gå til krig uten at kongressen eller senatet kan blokkere det. Den andre motforestillingen handler om at USA er tungt inne i NATO og bruker store midler på å forsvare medlemslandene. I løpet av Trumps presidentskap var dette en problemstilling han tok opp med flere europeiske ledere.

Bare én stemte mot

Med endringsforslagene får senatorene ikke utrettet stort mer enn å markere seg.

Den republikanske lederen i senatet Mitch McConnel var helt klar på hvor han sto:

– Landenes tilslutning vil styrke NATO og øke den amerikanske sikkerheten. Hvis noen senator ser etter en forsvarlig unnskyldning til å stemme nei, ønsker jeg dem lykke til, sa han.

Han oppfordret til rent flertall i avgjørelsen, men slik gikk det ikke. Senator Josh Hawley stemte mot å godta Finland og Sveriges medlemskap. Han er kjent for å være en av Donald Trumps mest entusiastiske støttespillere. Han mener USA skal fokusere på Asia, ikke Wuropa.

Behandlingen kan ta ett år

18. mai sendte Finland og Sverige inn sine søknader med et ønsket å bli tatt opp som medlemmer i Nato, den nordatlantiske forsvarsalliansen som ble dannet i 1949 som et felles forsvar mot kommunistiske Sovjetunionen.

Ifølge Reuters kan søknadsbehandlingen ta et helt år, ettersom søknadene krever behandling hos hvert enkelt av Natos 30 medlemsland. Til nå har 21 av landene ratifisert søknaden til de to landene.

Norge har vært Nato-medlem siden dannelsen i 1949. Sverige og Finland har frem til nå foretrukket å stå utenfor, og ha et mer nøytralt forhold til først Sovjetunionen og senere Russland.

Tyrkia stiller klare krav

Flere har ønsket søknadene til de to landene velkommen, blant annet Norge, Italia og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Tyrkia har derimot vært amprere i møte med søknaden, og har stilt klare krav, særlig til Sverige, for at de skal gi sin velsignelse.

Tyrkia har blant annet hevdet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet PKK og den kurdiske YPG-styrken i Syria.

Erdogan hevdet i slutten av juni at Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister» til Tyrkia for at landet skal godta svenskenes Nato-søknad.