Ukjent selskap plutselig mer verdt enn Coca-Cola

– De som kommer godt ut av dette, er sannsynligvis tilretteleggerne. Jeg regnet på det i morges. De vil kunne ha tjent fire milliarder dollar, sier Robert Næss.

– Som å vinne i Lotto, med andre ord?

– Mer enn det! Det er ikke ofte du vinner 40 milliarder kroner i Lotto, ler Næss.

Tilretteleggerne for børsnoteringen av AMTD Digital, altså de som bidro til å hente inn investorer i forkant, fikk selv 2,4 millioner aksjer, som de har mulighet til å selge før 15. august.

AMTD Digitals pris ved børsnotering var 7,80 dollar per aksje. Det relativt ukjente selskapet fra Hongkong ble lansert på New York-børsen 15. juli, altså for drøyt to uker siden.

Tirsdag var aksjekursen på det høyeste oppe i 2350 dollar.

FØLGER MED: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er fascinert av AMTD Digitals inntog på børsen i New York. Foto: Kåre Breivik / TV2

Gigantisk

Da børsen i New York stengte tirsdag, lå den på 1.679 dollar. Det er denne prisen Næss tok utgangspunkt i for utregningen han gjorde for moro skyld onsdag morgen.

– Dette har sikkert aldri skjedd før, sier Nordeas investeringsdirektør.

Selskapets totale markedsverdi var plutselig oppe i 310 milliarder dollar, hvilket gjør AMTD Digital til et større selskap enn Coca-Cola og Bank of America, ifølge FactSet.

Faktisk var AMTD Digital plutselig større enn 480 av de 500 selskapene på S&P500-indeksen.

Ifølge CNBC omsatte AMTD Digital for bare 25 millioner dollar i fjor. Selskapet tilbyr digitale forretningsløsninger til bedrifter.

Den neste GameStop

Vi spør Robert Næss om han kan forklare hvorfor aksjekursen har tatt helt av.

– Både ja og nei. Mest sannsynlig nei. Drømmen til mange småinvestorer er å finne en aksje som stiger veldig mye. Det er hele tiden snakk om å finne den neste GameStop, sier Næss til TV 2.

Normalt velger man selskaper innenfor krypto eller områder hvor det foreløpig er lav inntjening, men enormt potensial, forklarer Næss.

– At en sånn aksje som AMTD Digital skal gå, er et mysterium.

Nordeas investeringsdirektør påpeker at selskapet kun har 50 ansatte, men tjente ti millioner dollar i fjor og ved børsnotering var priset til 30 ganger inntjeningen.

– En ting som kan forklare det, er tickeren, (bokstavforkortelsen som er selskapets ID på børsen, journ.anm.). Dette selskapet har samme ticker som man bruker på hongkong-dollaren. Det kan faktisk tenke seg at noen har handlet feil, så stiger aksjen og så kaster folk seg over den.

– Det blir en «hype», rett og slett?

– Ja, da blir det som et pyramidespill. Det gjelder bare å ikke være sistemann inn døren.

Takker investorene

AMTD Digital sammenlignes med fjorårets GameStop-historie, men som CNBC skriver i en tittel: Dette er «aksjen som får GameStop til å se ut som barnelek».

Onsdag åpnet aksjen på 1900 dollar. I skrivende stund ligger den på snaut 1100, men svingningene er enorme.

Handel med aksjen er allerede stanset ni ganger på grunn av volatiliteten.

Selskapet har sluppet en takkemelding til investorene, hvor det påpeker at det er «svært aktiv handel av aksjen» og at man er i «den innledende stabiliseringsfasen».

Selskapet sier ifølge Market Watch at det følger nøye med på unormale omstendigheter, men foreløpig ikke kjenner til noe slikt.