Refser motstander: – Pinlig!

Bodø/Glimt feide Zalgiris fra Litauen av banen i Champions League-kvalifiseringskampen på Aspmyra.

Det stod til slutt 5-0 fordel hjemmelaget på resultattavla, men differansen kunne imidlertid blitt langt større.

Men i pressesonen etter kampslutt var kantspilleren irritert over hvordan midtstopper på det litauiske laget, serbiske Nemanja Ljubisavljević, oppførte seg i situasjonen som kulminerte i straffespark til Glimt, hvor Pellegrino ble revet ned innenfor sekstenmeteren.

Etter å ha kommet seg opp på beina, ble Pellegrino møtt av en konfronterende Ljubisavljević, som teatralsk gikk i bakken etter at Pellegrino rettet en finger mot ham.

– Jeg gjorde ingenting. Han brakk hele ansiktet av seg selv. Det er bare å gratulere for den oppførselen der. Pinlig! freser Pellegrino.

SNAKKER: Amahl Pellegrino intervjuet etter kampslutt. Foto: Mats Torbergsen

– Ødelegger sjarmen

Dommeren gikk ikke på finten fra serberen, og hjalp forsvarspilleren opp på beina, før han dømte straffespark.

At det ble straffespark ut av situasjonen greide ikke Bodø/Glimt-spilleren å glede seg over.

– I dag er vi heldige som har VAR. Men jeg håper ikke det er sånn fotballen skal bli fremover. Det ødelegger sjarmen, sier Pellegrino som er suveren toppscorer i Eliteserien, og nettet en gang onsdag.

– Jeg er Barcelona-fan ...

At Glimt har avansementet langt nede i lomma, vil ikke Pellegrino gå med på.

– Det er fortsatt 90 minutter igjen. Som Barcelona-fan vet jeg hvordan det er å drite seg ut i andre kampen, for så å ryke ut, gliser Pellegrino med en klar henvisning til da Liverpool snudde 0-3 til 4-3 sammenlagt mot Barcelona på mirakuløst vis i 2019.

– Vi tar ikke helt av ennå, legger han til.

Glimt-kaptein Ulrik Saltnes mener oppgjøret fortsatt lever.

– Det er veldig stor forskjell på hjemme- og bortebane i Europa. Vi er fullt klar over at det er en veldig vanskelig bortekamp vi står ovenfor.

Ekspert tror på seier

Hvis ikke Bodø/Glimt går på et stort bananskall i Litauen, venter et siste hinder før et eventuelt historisk Champions League-gruppespill. Sist et norsk lag greide det var Rosenborg i 2007.

Motstander blir enten kroatiske Dinamo Zagreb, eller bulgarske Ludogorets. Kroatene vant det første oppgjøret på bortebane 2-1.

– Champions League er jo egentlig ikke en turnering som er laget for klubber på Bodø/Glimt sin størrelse. Det er for de store klubbene fra de store ligaene, og om Bodø/Glimt skulle klare dette vil det være det desidert største Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har oppnådd, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– De har herjet mot gode lag fra Europa før, og om det nå blir Dinamo Zagreb i neste runde er det Bodø/Glimt som har klart minst press på seg - og det kan passe de veldig fint, fortsetter Mathisen.