Republikanerne kan ha ødelagt for seg selv før mellomvalget, mener norske USA-kjennere.

SMELL FOR REPUBLIKANERNE: Senatets minoritetsleder Mitch McConnell og tidligere president Donald Trump bør finne andre kampsaker enn abort, mener norske USA-eksperter etter folkeavstemningen i Kansas. Foto: Brendan Smialowski / Reuters / NTB

Innbyggerne i konservative Kansas møtte opp i rekordtall for å stemme for å beholde abortrettighetene i delstaten.

I meningsmålingene i forkant var det jevnt mellom ja- og nei-siden, men når 95 prosent av stemmene er opptelt, er marginen 59-41.

– Et politisk jordskjelv, sier Eirik Løkke i Civita.

USA-KJENNER: Eirik Løkke tror Republikanerne vil fokusere på økonomien frem mot 8. november. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette betyr jo at Republikanerne ikke har en god sak, sier Eirik Bergesen til TV 2.

Abort vil nå fortsette å være lovlig i Kansas til og med uke 22 av graviditeten.

Ønsker et annet tema

Begge tror at Republikanernes bakromstrateger nå irriterer seg over at Høyesterett opphevet Roe v. Wade-dommen bare noen måneder før høstens mellomvalg.

– Abort-støtten i Kansas var vesentlig større enn meningsmålingene tydet på. Én ting er at den er stor i byene, men her er den stor også i rurale områder. Og dette er en stat som Donald Trump vant med omkring 15 prosent i 2020, påpeker Løkke.

Bergesen er overbevist om at Republikanerne helst skulle sett at valgene i 2022 handlet om økonomien.

Nå som Demokratenes Joe Biden er president, og USA er rammet av inflasjon og høye bensinpriser, er økonomi en vinnersak for Republikanerne.

I stedet tar abortrettighetene enorm plass, fordi mange delstatsforsamlinger innfører abortlover som på det mest ekstreme ikke gir åpning for abort selv om man er blitt voldtatt eller utsatt for incest.

– Republikanerne har skutt seg selv i foten, ved å overlate grunnen til abortmotstandere, la dem fullstendig overta partiet og vedta disse lovene i delstatsforsamlingene. De har tenkt «La dem holde på, for Roe v. Wade blir aldri opphevet», men så ble den opphevet. Hva gjør de da? Dette er en valgtaper for dem, sier Bergesen.

OVERRASKET: Eirik Bergesen er, som de fleste andre, overrasket over abortresultatet i folkeavstemningen i Kansas.

Minner om Trumps seier i 2016

Han ser en klar parallell til Trump og hans valgseier mot Hillary Clinton her.

– Resultatet i Kansas sier også noe om måten meningsmålinger i USA fungerer på, for det er nok mange som sier én ting i undersøkelsene og så stemmer noe annet. Man tenker kanskje «Hva om datteren min blir gravid ved et uhell» eller «Hva om kondomet sprekker for sønnen min?». Hverdagen innhenter folk litt.

– Mange sa på meningsmålingene i 2016 at de ikke skulle stemme på Trump, men så gjorde de det likevel, poengterer Bergesen.

Seks år senere er det åpenbart at mange av Trumps velgere i Kansas har snudd ryggen til ham og partiet i abortspørsmålet.

– Trump vant Kansas med 15 prosent i 2020. Det betyr jo at veldig mange av dem som stemte republikansk og på Trump den gang, stemte for å beholde abortrettigheter nå.

– Det er et tegn på hvordan dette her kan gå videre, legger han til.

En gavepakke

Løkke er enig med Bergesen i at Republikanerne helt sikkert vil forsøke å få mellomvalget til å handle om økonomien.

– Spørsmålene om inflasjon, bensinpriser og alt som har med lommeboka å gjøre, vil være det absolutt viktigste og sterkeste kortet til Republikanerne, sier Løkke til TV 2.

JUBLER: Aborttilhengere i Kansas reagerer med glede når resultatet av folkeavstemningen sikrer innbyggerne i delstaten rett til å ta abort. Foto: Evert Nelson / Reuters / USA Today / NTB

Løkke tolker tallene fra Kansas og primærvalgene rundt omkring i USA som at valgdeltakelsen i mellomvalget kommer til å bli høy. Det favoriserer ofte Demokratene.

– Det jeg er mer usikker på, er hvordan dette transformeres til mellomvalget. Det er nesten helt sikkert flere som stemte for å beholde abortrettighetene nå, som vil stemme på Trump igjen.

– Men resultatet i Kansas viser med all tydelighet at høyesterettsdommen var en politisk gavepakke til Demokratene, legger Løkke til.

Mellomvalget i USA avholdes 8. november. Alle 435 seter i Representantenes hus og 35 av de 100 setene i Senatet er i spill. I tillegg er 39 guvernørposisjoner i spill.