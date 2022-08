Glimt herjet i CL-kvalik - Salvesen scoret i debuten

Bodø/Glimt - Zalgiris 5-0 (2-0)

To scoringer før pause, og tre etter hvilen sørget for et perfekt Glimt-utgangspunkt før returen i Litauen neste uke.

Nå skal det mye til for at nordlendingene ikke tar seg videre til Champions League-playoff, og at det dårligst blir Europa League-gruppespill på Aspmyra denne sesongen.

– Jeg er nesten sjokkert over at vi gjør en sånn prestasjon. Jeg visste at vi kunne komme oss på et bra nivå, men dette var et lite hakk over det jeg hadde trodd, sier Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 etter kampslutt.

– Bodø/Glimt har full kontroll fra start til slutt, og det skjer ikke at de roter bort dette i Litauen. Nå kan Kjetil Knutsen forberede seg på tøffe og spennende oppgjør mot det som sannsynligvis blir Dinamo Zagreb i det siste hinderet før et gruppespill i Champions League, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

VAR i aksjon

For første gang var VAR involvert i en fotballkamp på Aspmyra. En halvtime inn i det tredje kvalikoppgjøret i Champions League ble hjemmelaget tildelt straffespark etter at Amahl Pellegrino ble revet ned innenfor sekstenmeteren. Straffespark og 1-0 signert Hugo Vetlesen.

Minutter senere ville Pellegrino gjøre alt selv. Drammenseren ble nydelig spilt igjennom av Ulrik Saltnes og 2-0 var et faktum til pause.

Etter hvilen fortsatte Glimt dominansen. Debutant Lars-Jørgen Salvesen utnyttet en grusom tabbe fra bortelaget - og satte elegant inn nummer tre for kvelden.

– Salvesen viser hvorfor han ble hentet nordover, og mottaket og avslutningen er det høy klasse over. Bodø/Glimt har mange spillere som nå er i god form, og det lover godt foran noen ekstremt viktige uker - som altså kan ende med Champions League. Det er jo ganske sykt å tenke på at vi i høst kanskje kan få se Erling Braut Haaland og Manchester City på Aspmyra, eller Lars Jørgen Salvesen på Santiago Bernabeu, sier Mathisen.

– Jeg synes det fungerte veldig bra i dag, med et par justeringer kan det bli enda bedre, sier Salvesen til TV 2.

Bedre skulle det bli for de norske seriemesterne. Et nydelig innlegg fant pannen til midtstopper Marius Høibråten, som stupheadet inn 4-0 etter 61 minutter.

Helt på tampen sørget innbytter Runar Espejord for at ydmykelsen var komplett med sin 5-0-scoring.

– Hadde vi vært enda hvassere kunne det blitt mer, sier Salvesen.

– Bodø/Glimt har også et veldig tøft kampprogram i vente, og da passer det jo ypperlig at de faktisk kan spare spillere til returoppgjøret. 5-0 er vanvittig imponerende uansett hvem man møter på dette stadiet av en CL-kvalik, sier Mathisen.

Returoppgjøret ser du på TV 2 Play neste tirsdag klokken 18.00.