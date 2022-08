To av tre nordmenn bekymret for strøm- og matprisene

Regjeringen får kritikk for manglende handling for å få ned prisene.

Prisene på mat, strøm og drivstoff har økt kraftig, samtidig som rentene øker.

Redusert strømpris er neppe i sikte med det første. NVE har ikke målt så lav fyllingsgrad i vannmagasinene på Sørvest- og Østlandet på 20 år, samtidig som etterspørselen etter strøm er rekordhøy.

Ifølge seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby, er det særlig to grunner til at prisene nå er høye.

– I Sør-Norge har det kommet vesentlig mindre nedbør det siste året enn det som er normalt. I tillegg er det en krise i Europa som gjør at landene rundt oss ikke får produsert nok energi til sitt behov, og da trenger de hjelp fra oss, sier Østenby.

– Blåser fra mange kanter

Og de høye strømprisene gjør nordmenn uroet, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norstat for Norges Automobil-Forbund (NAF).

Den viser at 63 prosent av nordmenn er bekymret for strømprisene. Like mange frykter de økte matprisene, mens over halvparten av befolkningen er uroet for de høye drivstoffprisene.

– Svært mange er bekymret fordi det blåser fra mange kanter. Det er økte renter, økte matvarepriser, det er vedvarende høye strømpriser, og så er det dieselprisen som ikke går ned, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

UROET: – Svært mange er bekymret fordi det blåser fra mange kanter, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard. Foto: Aage Aune / TV 2

Undersøkelsen viser også at kun seks prosent tror at regjeringen vil sette inn tiltak for å redusere drivstoffprisene.

– Det er et bemerkeselsverdig lavt tall, og det burde bekymre regjeringen, sier Handagard.

– Mangler handlekraft

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener regjeringen langt fra har gjort nok for å redusere prisene.

– Totalt fraværende. Det er den minst handlekraftige regjeringen vi har sett i moderne tid.

Stavrum mener regjeringen bør øke strømstøtten snarest.

ETTERLYSER HANDLING: Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener regjeringen bør øke strømstøtten umiddelbart. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det må skje umiddelbart, og burde skjedd for lenge siden. Man burde i praksis ha en makspris på strøm, fjerne merverdiavgiften på strøm i Sør-Norge og se på linjeleiene også, for det er altfor dyr strøm i Norge nå, sier Stavrum.

– Tror du regjeringen kan overleve med dagens pris på mat, strøm og drivstoff?

– Nei. Hadde jeg vært strateg i Høyre eller Fremskrittspartiet, hadde jeg gnidd meg i hendene hver dag, for makan til tafatthet er det ikke mulig å se, sier Stavrum.

Under press

Tirsdag satt alle landets Ap-ordførere i et digitalt møte, sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Temaet var strømkrisen.

Ordførerne sin fremste bekymring var næringslivet.

– Vi er veldig bekymret for næringslivet, og spesielt små og mellomstore bedrifter, som ikke har mulighet til å sikre seg gode, langsiktige kontrakter. Dette signalet tok de veldig tydelig. Jeg har en oppfatning av at det jobbes intenst fra regjeringens hold for å få bukt med dette her. Men det er sammensatt, sa ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, etter møtet.

Onsdag meldte Dagbladet at regjeringen bekrefter at bedriftene får strømstøtte.

– Det blir strømstøtte til utsatte bedrifter, sa olje- og energiminister Terje Aasland til avisen.

VIL FREMSKYNDE: Høyre vil at strømstøtten skal ha virkning fra 1. september - en måned tidligere enn hva Støres regjering har foreslått. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Samtidig har Høyre, Rødt, SV og Frp tatt til orde for å hasteinnkalle Stortinget for å finne enighet om ytterligere strømstøtte.

Høyre vil få opp tempoet på regjeringens plan om å øke strømstøtten til private husholdninger til 90 prosent av alle kostnader over 70 øre.

– Akkurat nå mener vi at prisen har vært høy gjennom sommeren, og at å fremskynde støtteordningen derfor vil være det raskeste tiltaket, sa partileder Erna Solberg til TV 2 onsdag.

I Høyres forslag vil strømstøtten ha virkning fra 1. september – altså en måned tidligere enn hva Støres regjering har foreslått.

– En krise

Torsdag sier Støre til TV 2 at regjeringen har prioritert å se på strømstøtten.

– Vi jobber med strømstøtteordning til familiene. Samtidig som vi ser på hvordan vi kan sikre at vannmagasinene fylles opp, da blir det mer eller mindre ingen eksport til fyllingsgraden når et forsvarlig nivå.

KRISE: – Det er en krise vi nå står i, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I tillegg ser regjeringen nå på støtteordninger til bedriftene.

– Hvilke bedrifter vil det gjelde?

– Mange bedrifter i næringslivet har inngått langsiktige kontrakter på kraft, og de er godt ivaretatt. Men så er det mange som ikke har det, for eksempel små og mellomstore bedrifter knyttet til de prisområdene som nå har høyest pris. Det er særlig de vi er opptatt av, sier Støre.

Han påpeker at de vil finne løsninger som er treffsikre, og som ikke øker trykket i norsk økonomi ytterligere. På spørsmål om når løsningen vil være på plass, svarer Støre at det «kan godt hende» at regjeringen leverer en plan for støtteordning i løpet av august:

– Det er også mulig å vedta noe utpå høsten som kan ha tilbakevirkende kraft.