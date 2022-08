Høyre vil fremskynde strømstøtten

Skyhøye strømpriser rammer Sørvest-Norge hardt.

Her ligger snittprisen for strøm på 2,91 kroner per kilowattime (kWh) onsdag, og med en makspris på 4,44 kroner, ifølge strømbørsen Nordpool. Torsdag vil snittprisen bykse opp 51 øre per kWh.

Strømkrisen gjør stadig flere Stortingspartier utålmodige, og flere partier tar nå til ordet for hasteinnkalle Stortinget med mål om å finne enighet om ytterligere strømstøtte.

Blant dem er Rødt, SV og Frp, og nå også Høyre.

– Prisene har blitt høyere

Sistnevnte tar til ordet for å fremskynd regjeringens plan om å øke strømstøtten til private husholdninger til 90 prosent av alle kostnader over 70 øre.

– Akkurat nå mener vi at prisen har vært høy gjennom sommeren, og at å fremskynde støtteordningen derfor er det raskeste tiltaket, sier Høyreleder Erna Solberg.

I Høyres forslag vil strømstøtten ha virkning fra 1. september – altså en måned tidligere enn hva Støres regjering har foreslått.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. men prisene har blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier Solberg.

Samtidig understreker Høyrelederen at det for dem er viktig å få på plass en strømstøtteordning også for næringslivet.

– Vi er ikke så opptatt av akkurat hvordan denne utformes, vi er mest opptatt av at den kommer, for nå er det mange små og mellomstore bedrifter som sliter veldig sterkt.

Vurderer støtte til bedrifter

Som følge av en tydelig beskjed fra flere av landets Ap-ordførere åpner regjeringen nå får å se nærmere på konkrete tiltak som eksportrestriksjoner og strømstøtte til utsatte bedrifter.

Det bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 onsdag.

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov, sier Støre til TV 2.

Ifølge han satser regjeringen på å kunne presentere tiltakene en gang neste uke, men utelukker ikke at det kan ta noe lengre tid.

Støre forsikrer også at strømstøtteordningen for husholdninger vil vare like lenge som de skyhøye strømprisene vedvarer. Det garanterer også Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som sier regjeringen også er villig til å se på fordelingen av strømstøtten.

Åpner for forskjellsbehandling

– Husholdningene skal være helt trygge på at den strømstøtteordningen vi har innført, og som reduserer noen av de ekstreme utslagene som er i strømprisene nå, skal vedvare så lenge de urimelige strømprisene er som nå, sier han til TV 2.

– Så ser vi samtidig på om det er noe med fordelingsmekanismen, sosialprofilen eller andre ting som tilsier at vi må gjøre justeringer, ja, så skal vi gjøre det.

– Kan det bli forskjellsbehandling blant husholdningene?

– Det kan bli en forsterket ordning; det kan bli en ordning som blir mer treffsikker utfra hva folk har behov for, og det er det som nå evaluerer, svarer energiministeren.

– Det er viktig at vi klarer å redusere den økonomiske belastningen som folk kjenner på kroppen når strømprisene er svært høye.