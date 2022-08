Kongresskvinne død i bilulykke

OMKOM I ULYKKE: Jackie Walorski (R) fra Indiana mistet onsdag livet i en bilulykke. Her fotografert i samtale med Richard Neal (D) fra Massachusetts i Kongressen 21. september 2021. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

To biler var onsdag involvert i en bilulykke nær Nappanee i Indiana. Fire personer ble drept, melder ABC 57.

Alle tre i bilen til Walorski, samt en 56 år gammel kvinne som var alene i den andre bilen, mistet livet.

Ulykken skjedde klokken 12.32 lokal tid. The Washington Post skriver at ulykken skjedde da den andre bilen skjenet til venstre for midtfilen og kolliderte front-mot-front med SUV-en som Walorski satt i.

Walorskis kongresskontor bekrefter ulykken:

«Jackies ektemann ble nettopp informert av Elkhart Countys sheriffkontor at Jackie omkom i en bilulykke i ettermiddag. Hun har returnert hjem for å være med sin herre og frelser, Jesus Kristus. Vi ber om at dere har hennes familie med i deres tanker og bønner. Vi har ingen ytterligere kommentarer nå».

Republikaneren Walorski har representert andre valgdistrikt i Senatet siden 2012. Hun har tidligere jobbet som TV-reporter og som misjonær i Romania, hvor hun sammen med sin ektemann jobbet for å gi barn og medisiner til fattige barn.



Walorski ble 58 år gammel.