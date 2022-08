Digger sitt nye håndball-liv: – Vanvittig moro

Livet som Kolstad-trener er midt i blinken for Christian Berge. Nå tar trønderne sikte på et europeisk gruppespill allerede denne sesongen.

I Kolstad Arena er Kolstad godt inne i sin tredje oppkjøringsuke. Etter en beinhard treningsuke i Meråker er det såpass mange tunge bein på parketten i Trondheim, at selv Christian Berge kan briljere under oppvarmingen.

– Jeg spiller fotball også. God er jeg óg, gliser Berge til TV 2, etter å ha levert en kanonkule i krysset, med beina, under onsdagens oppvarming.

Og det er liten tvil om at den tidligere landslagstreneren har funnet seg godt til rette i sin nye klubb. Berge peker, spillerne lystrer.

KAPTEIN: Den islandske landslagsspilleren Sigvaldi Guðjónsson blir Kolstad-kaptein kommende sesong. Foto: BERNADETT SZABO

– Det er vanvittig moro å holde på med dem. Vi har kommet en liten bit på veien, det har vi helt klart. Jeg synes det ser mer homogent ut enn det gjorde i fjor. Veldig bra treningskultur, vi har fått gått igjennom den og har hatt en hard periode nå. De er litt slitne, selvfølgelig, men sånn skal det være, sier han.

Nye stjerner på plass

Prosjekt-Kolstad er for alvor i ferd med å få fotfeste i trønder-hovedstaden. I tur og orden har Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga kommet inn portene på Kolstad Arena. Det samme gjelder den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson, der sistnevnte har fått kapteinsansvar.

– Jeg synes det ser veldig fint ut, jeg tror det er en god blanding vi har. Det er spillere som har litt rutine fra de aller beste lagene og det høyeste nivået, så har vi noen unge spillere som vil dette skikkelig og som er skikkelig klare for dette prosjektet, sier Guðjónsson til TV 2 og fortsetter:

– Jeg er veldig stolt over å bli kaptein for dette laget og dette prosjektet. Jeg er veldig glad for at jeg får litt mer ansvar. Jeg gleder meg til å vinne masse kamper med dette laget denne sesongen.

Allerede etter knappe tre uker med oppkjøring begynner også Berge å se konturene av noe stort.

– Det kan bli veldig bra. Vi jobber jo for å være med å utfordre, helt klart. Så får vi se om vi klarer det allerede nå, men det er et potensial som er stort, ja.

Neste sesong forsterkes laget ytterligere, når den største stjernen, Sander Sagosen kommer hjem til bartebyen. Kiel-spilleren er i likhet med de to som kommer fra Flensburg, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen, ikke klare før sesongen 2023/2024.

Drømmer om gruppespill

Men selv uten de tre overnevnte på plass har Kolstad ambisjoner utover Norges landegrenser også denne sesongen. I slutten av måneden møter de Drammen til i første kvalifiseringsrunde i EHF European League.

– Jeg synes det er fint at vi får Drammen i første runde. Det er selvfølgelig et bra lag, men det kunne ha vært verre. Vi ser fram til den oppgaven og vi har selvfølgelig mål om å komme i gruppespillet, så da må de slås. Så skal vi ha litt flaks med trekningen hvis vi går videre, men vi er veldig klar og jeg tror vi alle har veldig lyst til å spille i denne turneringen, sier Guðjónsson.

– Så det er ambisjoner om et europeisk gruppespill allerede i år?

– Ja, helt klart, gliser islendingen selvsikkert.

Sjefen er på sin side ikke like bastant.

– Vi får se. Vi ønsker det, ja, helt klart. Så får vi se om vi klarer å prestere godt nok til å være der, sier Berge.

To kamper og laks

Til helgen får Berge og co i alle fall et svar på om formen er i anmarsj. Da venter nemlig et dobbeltoppgjør mot danske GOG.

– Det handler jo om å måle oss på hvor vi ligger akkurat nå. Vi skal jo møte et veldig bra lag, så det skal bli vanvittig moro å se. Jeg er litt spent selv på hvor vi er i løypa akkurat nå. Noen ganger på trening ser det veldig bra ut, så ramler vi litt sammen. Så den stabiliteten, om vi klarer å holde den over to matcher, det hadde vært moro å se, sier Berge.

Med kamp både fredag og søndag går 49-åringen og hans mannskap en travel helg i møte. Lørdag skal det det allikevel restitueres - med laksefiske i Stjørdalselva.

– Jeg bruker å være god på det. Veldig glad i å fiske i alle fall, så får vi se om det er jeg som får laksen eller ikke, ler Kolstad-sjefen.