Ble sengeliggende etter middag hos kongen: – Det har vært tøft

2022 har vært et blytungt år for Heidi Weng. Først fikk hun fikk korona og gikk glipp av OL i Kina. I mars falt hun på isen og pådro seg hjernerystelse. Den har holdt henne utenfor trening og et sosialt liv i lang tid.

– Det har vært verst å være sosial og kjøre bil, det har gjort at jeg har fått mye hodeverk. Det var grusomt i starten. Å ligge i senga og føle at hode skal sprenge er ikke å anbefale. Litt etter litt er det gått bedre, men det har vært tøft, sier en ærlig Weng til TV 2.

– Det har også vært en lettelse å høre på musikk. Før kunne jeg bare høre rolig piano.

Måtte droppe bryllup

Hjernerystelsen gjorde at en slottsmiddag hos kongen i mai fikk langvarige konsekvenser for langrennsløperen fra Ytre Enebakk.

– Det har vært utrolig tungt. Jeg var på middag hos Kongen tolvte mai, da var det å ligge tre dager i senga i etterkant. Jeg har gått glipp av bryllupet til Ragnhild, og masse annet. Vært litt tøft, men nå begynner det å bli veldig bra. Jeg skal ikke klage, forteller Weng.

HOS KONGEN: Denne slottsmiddagen gjorde at Heidi Weng måtte ligge på senga i tre dager etterpå. Foto: TV 2

– Det er gøy å se at Heidi er med på tur og er på hugget. Det unner jeg hun, sier lagvenninne Ragnhild Haga. Hun forteller at Weng var savnet i bryllupet.

Kan bare gå oppover

Onsdag var Weng tilbake i langrennsirkuset med en tredjeplass under rulleskiløpet Lysebotn Opp.

Hun var 50 sekunder bak amerikanske Sophia Laukli som vant.

– Jeg er fornøyd, noen var bedre enn meg i dag. Jeg orket ikke å presse meg, jeg har nok litt å jobbe med i hue også. Jeg fikk en god gjennomkjøring og nå kan det bare på en vei – oppover, sier Weng på toppen av den spektakulære stigningen.