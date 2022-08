Taiwanske Jeff er oppvokst med Kinas trusler – nå er han sikker på én ting

Nå bekymrer han seg for landets fremtid etter det kontroversielle besøket.

– Som en taiwansk borger er jeg oppvokst med trusler om at Kina vil invadere Taiwan. Det har vært slik i mer enn 40 år, sier Wang til TV 2 og fortsetter:

– I går var jeg spent, og jeg er sikker på at vi vil se flere trusler fra Kina i tiden som kommer.

Økt uro

Kinas president Xi Jinping har advart USA mot å «leke med ilden». Likevel landet Pelosi tirsdag kveld i Taiwan, som Kina hevder er deres territorium.

TROSSET ADVARSLENE: Tirsdag kveld landet Nancy Pelosi Taiwan, og Kina har reagert kraftig på at et høytstående kongressmedlem har valgt å besøke Taiwan. Foto: AP

Besøket har skapt sterke reaksjoner fra kinesisk hold og bekymring for økt uro i regionen. Kinas utenriksminister uttalte at den som fornærmer Kina vil bli straffet.

Deretter varslet det kinesiske forsvaret «målrettede militære handlinger» som et svar på Nancy Pelosis besøk på Taiwan.

Egne verdier

47 år gamle Jeff Wang har bodd i Norge siden 2017. Han er forretningsutvikler i Oslo.

Han er enig i det Pelosi sier og gjør, at to land som støtter hverandre, også kan besøke hverandre.

Ifølge Wang har befolkningen på øya levd med full frihet, og etter mange år med frihet ønsker ingen å leve under Kinas autoritære regime.

– I Taiwan har vi demokrati. Når det gjelder pressefrihet og ytringsfrihet, er vi det frieste landet i Asia. Denne friheten tok lang tid å oppnå, og vi vil ikke miste dette, sier han.

Selv bodde og jobbet Wang i Kina i mange år, og ifølge ham er det en stor forskjell på Kinas og Taiwans verdier.

Et selvstendig land

– I mange år har Kina sagt at Taiwan er en del av Kina, men det er det ikke. Vi er et selvstendig land. Vi har våre egne verdier, som frihet, og det finnes ikke i Kina.

Wang legger også til at Kina har truet Taiwan i mange år, og i går prøvde landet å skremme taiwanere nok en gang.

– Å leve med trusler i mange år har gjort oss sterkere, og vi er vant til å leve med dette, sier han og fortsetter:

– Vi er klare for det som skal skje videre, fordi vi vil ikke bli en del av en autoritær stat som Kina, sier han.

Press vil øke

Han legger til at Kina er et land som vil fjerne Taiwans egne verdier, og at dette ikke kan aksepteres.

Jeff Wang bor i Oslo. Foto: Privat

– Ingen vil bli venn med en som vil skade deg, og Kina er et slikt land, sier han.

Til slutt forteller Wang sin bekymring.

–Nå er jeg bekymret for Kinas militære, politiske og økonomiske press, og jeg er sikker på at det kommer til å øke i fremtiden, sier han til slutt.

«Ett-Kina»-prinsippet er viktig for Kina. Det betyr at Fastlands-Kina, Hongkong, Macao og Taiwan tilhører ett land, og det er Kina.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.