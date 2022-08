Supervarmen er over i Norge – kan komme snø til helgen

De høyeste temperaturene ser ut til å være over for i år. Sør- og Østlandet blir helgens værvinnere, men i fjellet kan det komme snø.

Det blir fortsatt brukbare temperaturer på Sørlandet og Østlandet fremover, men supervarmen er over for i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Til tross for at tiden med de varmeste temperaturene er over i Norge for nå, vil det fremdeles være brukbart vær i Sør-Norge og på Østlandet fremover, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Fremover blir det ikke noe supervarme, som vi har hatt tidligere i sommer. De høyeste temperaturene er nok over, sier Berger.

Snø i Sør-Norge

Vi har så vidt rukket å skrive august måned når det ser ut til å bli mulighet for snø i Sør-Norge. Det kommer riktignok ikke i lavlandet med det første.

– Det er mulighet for snø i høyden ved fjellene i Sør-Norge til helgen, sier Berger.

– Det blir også muligheter for nattefrost i fjellet og høyden, sier hun.

Snøen kan komme tilbake i fjellet snart. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Selv om det ikke blir supervarme i Sør-Norge fremover, er det Sør- og Østlandet som blir helgens værvinnere.

– De blir Sør- og Østlandet som får det beste været i helga med temperaturer opp mot 20 grader på dagtid og størst sjanse for sol, sier Berger.

Helgas værtapere

For Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag sin del ser helga ut til å bli gråere og kaldere enn på Sør- og Østlandet.

– Vestlandet får mer grått vær mot helga, og har større sjanse for regn. Det samme gjelder for Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Berger.

– Videre nordover blir det vått og grått mot helga. Både i Nordland og i Troms og Finnmark, forteller Berger.

Den kaldeste dagen ser ut til å bli lørdag, og temperaturene ser ut til å være ganske like fra Vestlandet og nordover.

– På lørdagen ser det ut til at det blir i underkant av ti grader i Vestlandet, Trøndelag og videre nordover, sier Berger.