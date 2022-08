Solberg: – Jeg vil ikke være en propp i systemet

Over ett år før kommune- og fylkestingsvalget er i gang, ruller den blå Høyre-bussen av gårde for å drive valgkamp i alle landets valgkretser.

– Det er viktig å få opp valgkamp-stemmingen tidlig og få kommunepolitikerne til å tenke valgkamp nå, sier Erna Solberg fremst i Høyre-bussen.

FREMST PÅ BUSSEN: Partilederen trives godt lengst fremme på bussen. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

TV 2 er med på den første etappen som går fra Oslo til Kristiansand, med nærmere 20 stoppesteder på veien.

– Vi har jo alltid ambisjonen om å vinne alle, sier Solberg.

Et budskap til grasrota

Solberg erkjenner at de ikke gjorde et godt kommunevalg i 2019, men mener Høyre nå skal klare å ta mange kommuner.

– Vi skal klare å vinne tilbake mange av Vestfold-kommunene, og ikke minst Oslo, Drammen, Bergen, Sandnes, Stavanger og Trondheim.

I bagasjen har den tidligere statsministeren med seg et budskap som hun skal gi til alle Høyres ordførere og ordførerkandidater.

ORDFØRERKANDIDAT: Erna Solberg er i Risør for å besøke ordførerkandidat Kai Strat, og delta på Trebåtfestivalen. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

– Det er viktig at de ser på langsiktige saker som folk er opptatt av i kommunen, men som ofte ikke skaper «juicy» overskrifter. Som for eksempel utvikling av eldreomsorgen og økt bolig- og skolebygging der det trengs, sier Solberg.

Vil tilbake

Selv om stortingsvalget først er i 2025, utelukker ikke Solberg at stortingsvalgkampen allerede har startet.

– Et godt kommunevalg er et godt utgangspunkt for et godt stortingsvalg.

NY BUSS: I år er Høyre-bussen noe mindre enn i fjor, men bilde av Solberg med V-tegn, lilla solbriller og Pride-armbånd er det samme. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Partilederen sier hun savner fordelene som statsminister, men ikke maskineriet.

– Selv om det er ordentlig godt organisert, er det mye styr.

Det er ikke døgnovervåkingen av PST som er slitsomt, sier Solberg.

– Det må man bare lære å leve med. Det som var slitsomt er å ha ansvar og hele tiden måtte fatte en beslutning, men det er noe du må like å gjøre.

– Kunne du tenkt deg å gjøre det igjen?

– Absolutt.

Den største forskjellen mellom livet som statsminister og opposisjonspolitiker er ressursene, forteller hun.

SATSING: Hos en jordbærbonde i Larvik forteller Solberg at Høyre skal satse på norsk matproduksjon. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

– Lurer man på noe som statsminister får man et notat med fakta, fordeler og ulemper fra de flinkeste ekspertene i landet. Det har jeg ikke nå.

Ny partileder?

Høyres valgkomité fastslo i april i år at hun får fortsette som partileder i en periode til. Men om hun blir sittende frem til stortingsvalget i 2025, er ikke bestemt.

– Det er opp til Høyre å bestemme hvem skal være leder på det tidspunktet, men jeg har jo ambisjoner om å gjøre det, og jeg er disponibel.

Likevel vil ikke Solberg være i veien for «unge fremadstormende» kandidater.

SKAL LÆRE: På veien skal Solberg møte folk, bedrifter og samfunnsaktører for å se og lære og få innspill. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er gøy å være partileder og drive politikk, men jeg er også bevisst på at jeg ikke vil være en propp i systemet.

Solberg forteller at hun får mye støtte fra partiet.

– Foreløpig forteller de fleste at jeg bør fortsette, men nå har jeg nettopp blitt gjenvalgt til en periode til.

– Du sier de fleste forteller at du bør fortsette. Hvem mener du bør gå?

– Nei, det sa jeg bare for å virke beskjeden og ikke arrogant, sier hun med et smil.

VIL IKKE FORLATE SKUTA: Den tidligere statsministeren forteller at hun, selv etter åtte år i regjering, ikke er klar til å forlate «Høyre-skuta». Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Solberg vil ikke fortelle om hva slags jobbtilbud som skal til for at hun skal vurdere å gå av.

– Jeg har jo fått noen forespørsler om å være kandidat til noe det siste året, men nei, nå har jeg tenkt å være i norsk politikk.

– Hvilke jobbtilbud er dette?

– Jeg har fått noen tilbud om kandidaturer, men jeg har ikke tenkt til å kommentere det.

Mulige etterfølgere

Henrik Asheim er 1. nestleder og Tina Bru er 2. nestleder i Høyre. Partilederen er sikker på at de ville vært gode arvtagere.

– Henrik Asheim og Tina bru har blomstret i tiden som har vært. De hadde vært gode partiledere, men de hadde vært veldig ulike.

GODE ARVTAGERE: Solberg synes Tina Bru (til venstre) og Henrik Asheim (til høyre), som også er i Risør, kan være gode arvtagere. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Hun peker samtidig på flere partifeller som gode kandidater.

– Vi har mange andre som også kunne egnet seg som partiledere, som Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup.

Den tidligere statsministeren forteller at partiet har en strategi for å fremme de som skal utvikle i partiet fremover.

– Både nestlederne og andre i gruppen skal gå i frontlinjen i mange debatter for å bli mer kjente. Når du har sittet som statsminister i åtte år, så er jeg ganske kjent og det er ikke vits at jeg skal stå i alle debattene.