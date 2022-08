De voksne fikk Henrik (18) til å føle seg ubrukelig. Han måtte slutte

– Det er bare utrolig dumt at det skjer, sier Henrik Peterson.

Det er tre år siden unggutten fra Kristiansand tredde dommerdrakten over hodet for første gang.

Han var spent og litt nervøs. Men aller mest gledet han seg.

Kanskje hadde han funnet en ny lidenskap?

Eller i det minste en ny hobby?

I dag vet han bedre.

For årene og opplevelsene i den svarte drakten ble ikke i nærheten av hva han hadde forestilt seg.

Én ting har hovedskylden for det: Klaging, kommentarer og kjeft fra foreldre, trenere og ledere på sidelinjen.

– Hver gang jeg tok på meg dommerdrakten, visste jeg hva som kom, forteller Henrik.

KREVER ENDRING: – Jeg håper folk blir mer bevisste, sier Henrik. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Opplevelsene som kampleder på fotballbanen gjorde vondt.

Til slutt orket han ikke mer. De voksnes oppførsel var den største grunnen til at Henrik valgte å slutte.

– Man føler seg ikke bra

Han har ikke én enkelthendelse å vise til, men peker på den konstante strømmen av dårlige opplevelser som det utslagsgivende for valget.

– Jeg følte meg ubrukelig, sier han.

– Man er fersk, litt usikker og har lite erfaring. I tillegg får man masse kommentarer underveis om at man er for dårlig, og at det man gjør er feil. Det skaper usikkerhet. Man føler seg ikke bra.

18-åringen er oppskaket over hvordan enkelte trenere og foreldre oppfører seg mot unge dommere.

– Det virker som enkelte tror alt er lov på fotballbanen. At man nesten bare kan si hva man vil, forteller Henrik.

Opplevelsen hans er langt fra unik.

Norges Fotballforbund mener å se en skremmende trend på norske fotballbaner.

Foreldre, trenere og spillere skjeller ut og hetser dommere i større grad enn før. Tonen hevdes å være røffere. Språkbruken grovere.

Nå tar forbundet grep. Mer om det senere – først en liten tur til Norway Cup:

19 år gamle Torstein Hofstad-Fjellet har vært gjennom mye av det samme som Henrik.

TV 2 møter ham i full sving på Ekebergsletta.

Selv om han fortsatt dømmer, har heller ikke han sluppet unna hets og sjikane fra sidelinjen.

Sparket inn døren til dommergarderoben

Når Torstein teller opp, har han og andre venner i dommermiljøet vært innom hele spekteret av uønskede hendelser.

– Alt fra småklaging gjennom kamp – før, under og etterpå – til mer alvorlige situasjoner basert på vold.

Han trekker pusten.

– Det er helt sykt at det går an. Jeg skjønner ikke hva som får folk til å oppføre seg slik på en fotballbane.

I hans egen karriere er det spesielt én hendelse som stikker seg ut.

På en minicup i Nordland ga han to gule kort til en G16-spiller for protester mot avgjørelsene hans.

– Da kom treneren inn på banen for å fortelle meg hvor udugelig jeg var. Jeg sendte ham bort. Etter kampen sparket de inn døren til dommergarderoben vår.

– Hva gjør det med deg å oppleve slike ting?

– Det er ikke noen hyggelig opplevelse på noen som helst måte. Personlig tar jeg meg ikke nær av å bli kjeftet på. Jeg blir bare oppgitt av oppførselen.

At unge dommere kaster inn håndkleet har han full forståelse for.

– Jeg forstår også at mange andre kan føle seg ubrukelige, selv om jeg ikke har følt på det samme selv. Når alle sammen går imot deg, og alle mener du er ræva fordi du har gjort en feil avgjørelse, så er det veldig lett å begynne å tenke slik, sier Hofstad-Fjellet, og kommer med en påminnelse:

DØMMER FORTSATT; Torstein har ikke ønsket å gi opp dømmingen tross flere uønskede episoder. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vi prøver ikke å gjøre det dårlig. Vi gjør vårt beste. Noen ganger gjør vi feil, og det er bare sånn som skjer!

19-åringen tror dommerhets er mer utbredt enn noensinne. Det mener han det er en veldig konkret grunn til.

– Det er mer tilgjengelig enn noensinne. Internett og alt mulig – det har aldri vært lettere å kontakte en dommer. Samtidig kan man gjøre det anonymt. Det er et av de største problemene vi har i norsk fotball i dag, sier 19-åringen.

Langs en annen bane på Ekebergsletta står Henriette Bratli.

Hun har to barn. En spiller fotball og en er fotballdommer. Hun har registrert flere uønskede hendelser rundt dommerne gjennom sin tid som fotballforelder.

På Dana Cup tidligere i juli gikk det så langt at spillere gikk til fysisk angrep på en dommer.

– Som dommermamma er det den store skrekken, sier hun.

DOMMERMAMMA: Henriette Bratli. Foto: TV 2

Hun håper flere evner å se mennesket bak dommerdrakten, fløyta og gule kort.

– Fotball-Norge hadde vært et bedre sted om folk ser dommeren som den personen som prøver så godt han eller hun kan.

– Flere og flere skjuler kontaktinfoen sin

Jørn Thomas Smedsrud, fagkonsulent hos dommerseksjonen i NFF, har registrert en urovekkende detalj i dommermiljøene.

– Vi ser flere og flere dommere velger å skjule kontaktinfoen sin, forklarer han.

Han peker på hets og sjikane fra sidelinjen som en hovedårsak til at norsk fotball sliter med å rekruttere dommere.

På landsbasis har også antallet aktive dommere sunket de siste tre årene.

JØRN THOMAS SMEDSRUD: Fagkonsulent hos dommerseksjonen i NFF. Foto: NFF

Fra 2021 til 2022 sluttet én av fem dommere.

Men interessen er der: Mange startet på dommerkurs, ifølge Smedsrud.

– Men det er få av dem som fullfører siste delen. I praktiseringsdelen er det ofte slik at man opplever ting som er negative og finner ut at man ikke ønsker å være med lenger, forklarer Smedsrud.

– Foreldre, trenere og ledere som ikke oppfører seg er en av årsakene. Utskjelling og rop skaper negativ energi og gir dommeren mye å forholde seg til utenom det å faktisk dømme. Og så er det etter kamp: Meldinger til dommerne på sosiale medier er noe som er blitt mer og mer merkbart. Alt er åpent nå, og folk er frittalende i hva de sier, skriver og mener, fortsetter han.

UTFORDRING: Norsk fotball sliter med rekruttering av nye dommere. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Setter inn kampverter

Smedsrud tror utviklingen blant annet skyldes et røffere debattklima generelt i samfunnet. Han frykter konsekvensene om de ikke får bukt med problemet, og peker på frafall av aktivitet som en av de største bekymringene.

Nå setter fotballforbundet inn tiltak.

I år ble det obligatorisk med kampverter på alle nivåer i norsk fotball. Kampverten, som har på seg gul vest, skal observere kampene og sørge for å håndtere uønskede hendelser og oppførsel.

– Et bindeledd mellom lag, dommer og andre involverte i kampen, utdyper Smedsrud.

Tilbake i Kristiansand håper Henrik at historien hans kan rette søkelyset på det han mener er et viktig tema.

– Man bør bli mer bevisst på dette. Ordentlig fotball fungerer ikke uten en dommer. Slik det er i dag, blir dommere nesten trykt mer ned enn man blir løftet opp.

– Tror du at du hadde fortsatt som dommer om det ikke var for det du opplevde?

– Høyst sannsynlig, ja. Jeg synes egentlig dømming var en fin aktivitet.