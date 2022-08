Familien til avdød ektepar: – Sjokk og stor sorg

LILLEHAMMER (TV 2): De to barna til ekteparet i 80-årene som ble drept på Otta mandag kveld, er i sjokk etter det som har skjedd.

ÅSTED: Kriminalteknikere utenfor åstedet på Otta sent mandag kveld. Foto: Lars Nyland / TV 2

Det sier Øystein Skurdal, som er oppnevnt som bistandsadvokat for ekteparets sønn og datter.

– De har mottatt dødsbudskapet med sjokk, og de er i stor sorg, sier Skurdal etter å ha snakket med de etterlatte onsdag.

BISTÅR BARNA: Øystein Skurdal er bistandsadvokat etter dobbeldrapene i Otta. Foto: Martin Leigland / TV 2

Advokaten opplyser om at hans klienter ikke ønsker at pressen skal offentliggjøre identiteten til det avdøde ekteparet i 80-årene.

Er på sykehus

Det var mandag kveld at politiet rykket ut til en alvorlig knivhendelse på Otta i Sel kommune i Gudbrandsdalen.

Kort tid senere meldte de at to personer var funnet drept inne i et boligkompleks.

En nabo, en 45 år gammel mann, ble pågrepet kort tid senere. Tirsdag ble han varetektsfengslet i fire uker, men så langt har den dobbeltdrapssiktede mannen oppholdt seg på sykehus.

AVSPERRET: Politiet har sperret av boligen til den det avdøde ekteparet. Gjerningsmannen bor i samme nabolag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Lang historikk

Siktede er ikke tidligere straffedømt, men TV 2 er kjent med at han har mer enn 25 års historikk i psykiatrien.

Han ble, etter det TV 2 kjenner til, innlagt første gang i slutten av tenårene.

Forsvarer Anders Bjørnsen bekrefter at klienten hans har hatt og et langvarig og vedvarende behov for helsehjelp.

Politiet har et håp om å få avhørt siktede onsdag. Han har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.