«Slumdog Millionaire»-stjerne stoppet voldelig knivdrama

Skuespilleren Dev Patel (32), kanskje best kjent som hovedrollen i Slumdog Millionaire, bor til daglig i Austalia.

På mandag foregikk det et voldsomt drama da en kvinne og en mann kranglet på åpen gate og i en matbutikk i byen Adelaide, skriver 7news.

Ifølge australske medier ble mannen knivstukket under krangelen, men han ble ikke livstruende skadd.

En av Patel sine representanter bekrefter at skuespilleren var til stede da hendelsen fant sted.

– Vi kan bekrefte at i går kveld, i Adelaide, var Dev Patel og vennene hans vitne til en voldelig krangel som allerede var i gang utenfor en nærbutikk, sier representanten.

Hun legger til at gruppen lyktes med å stoppe den pågående kampen og at de i etterkant ble på stedet for å bistå politi og ambulanse.

– Dev handlet på sitt naturlige instinkt for å prøve å deeskalere situasjonen og bryte opp kampen, påpeker hun.