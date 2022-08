Går ut mot egne supportere: – Helt uakseptabelt

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har gitt Lillestrøm 474.000 kroner i bot på grunn av supporterbråk under bortekampen mot SJK i Finland 21. juli.

Lillestrøm opplyser selv om informasjonen fra Uefa. Sanksjonene fra Uefa er listet opp i fem punkter.

Punkt 4 handler om at LSK ikke får selge billetter til egne bortesupportere neste kamp.

– Det er mye penger for en klubb som Lillestrøm og det er ikke bra, sier Morten Kokkim, styreleder i Lillestrøm og utdyper:

– Som det ser ut nå vil det medføre at vi ikke får ha med bortesupportere og at feltet ikke er åpent for oss, noe som er veldig beklagelig i og med at mange har kjøpt hotell og billetter.

Han reagerer kraftig på supporternes oppførsel.

Nå risikerer klubben å ikke ha noen supportere i returkampen mot Royal Antwerp som spilles om en uke.

– Det er helt uakseptabelt å kaste ting på indre bane og at supporterne i vår klubb ikke holder seg på tribunen og går ned på indre bane. Det er helt uakseptabelt å sloss med vakter og andre.

– Det er helt opplagt oppførsel fra enkelte av våre supportere som ikke skal finne sted, sier Kokkim.

– Tror du dere får gjort om på vedtaket?

– Vi har en del spørsmål særlig til prosedyren til Uefa og størrelsen på sanksjonen. Om vi klarer å gjøre om på det er vi usikker på hvor ofte skjer, men vi skal prøve, sier styrelederen til TV 2.

– Kraftige sanksjoner

Klubben har fått bot for å ha sendt av gårde fyrverkeri, for å kaste objekter og for å ha laget bråk på tribunen. Til sammen er bøtene på 47.750 euro, som må betales innen 90 dager.

– Sanksjonene er ganske kraftige, men det er ikke tvil om at oppførselen fra enkelte av våre supportere er langt over streken.

TV 2 har vært i kontakt med Tony Johansen, styreleder i Kanari-Fansen, tidligere tirsdag. Han ville ikke gi en kommentar.

Fra Uefa heter det at LSK hindres å selge billetter til sine bortesupportere i neste kamp i Uefa-regi på grunn av «publikumsforstyrrelser».

Lillestrøm møter Royal Antwerp på Åråsen torsdag i kvalifiseringen til conferenceligaen. En uke senere venter bortekampen.

Det er derfor stor usikkerhet for om Lillestrøm får selge bortebilletter eller ikke til returkampen.

(©NTB/TV 2)