Advarer: – Dette kan ramme hvem som helst

I kollektivet på Skillebekk i Oslo står mamma Siv Hansen og rydder ut av rommet til datteren.

– Jeg har funnet en del kjoler som ikke passer til verken meg eller Camillas søster, men jeg klarer ikke å gi de bort, sier hun.

UTRYDDING: Camilla var interessert i klær og mote, og rommet hennes bærer preg av det. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Moren har kjørt fra Nøtterøy til Oslo sammen med pappa Trond, for å hente de siste tingene i datterens leilighet.

Camillas beste venninne og samboer, Henriette Aasberg (27), hjelper også til. At kollektivet der de bodde sammen plutselig har et tomt soverom, er en stor overgang.

BESTEVENNER: Selv om Camilla og Henriette var en del av en større venninnegjeng, hadde de to et ekstra nært bånd. Foto: Privat Les mer FEIRING: Venninne feiret de store dagene sammen. Foto: Privat Les mer FELLES INTERESSER: Henriette og Camilla var begge interessert i både klær, mote og interiør. Foto: Privat Les mer

– Det er rart at verden går videre. Også har du jo ikke noe valg, du må bare følge med. For min del, så er hun på en måte fortsatt med meg. Jeg tenker på henne hver eneste dag hele tiden, forteller Henriette om bestevenninnen.

En rar føflekk

Året før korona kom til Norge, i juni 2019, drar Camilla Hansen til legen. Hun vil sjekke en føflekk hun synes ser annerledes ut.

Camilla er helt uviten om at legebesøket skal bli starten på en sykehistorie som skal påføre henne, og dem rundt henne, enormt mye smerte.

For føflekken hun sjekker viser seg å være ondartet, og blir ikke den siste Camilla må fjerne. Etter hvert finner legene ut at det er snakk om melanom i hud, den mest alvorlige formen for hudkreft. I mai 2021 begynner den da 25 år gamle jenta fra Nøtterøy på immunterapi.

Mens Camilla er innlagt på sykehus, må også Henriette snu om på hverdagen sin. Hun har vært vant til å ha bestevenninnen med seg i det daglige, men nå er hun alene.

– Jeg var jo vant til å bo med henne og at vi hadde våre rutiner sammen. Vi trente sammen, vi gikk fra jobb sammen og vi dro på butikken sammen. Og så kunne jeg ikke lenger muntre henne opp med morgenkaffen på senga, sier hun.

NY HVERDAG: Henriette (27) har måtte venne seg til en hverdag uten bestevenninnen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Håpet om friskmelding

De to venninnene var som knoll og tott. Helt siden 1. klasse på barneskolen var det de to. Og selv om de var redde for at det skulle bli mye krangling da de flyttet inn sammen i kollektivet i Oslo høsten 2020, gikk det hele over all forventing.

— Det var vel mer et sånt søskenforhold, mer enn det var et vennskap. Vi var uadskillelige, beskriver Henriette.

BARNDOMSVENNER: Venninnene fra Nøtterøy var en duo helt siden de sluttet i barnehagen. Her fotografert i forbindelse med en utkledning på barneskolen. Foto: Privat

Både venner og familie kom tett på de mange operasjonene og behandlingene Camilla måtte gjennom på sykehuset. Og selv om de fleste operasjonene så ut til å være vellykkede, responderte 26-åringen dårlig på strålingen og immunterapien.

Likevel opplevde Camilla også bedre perioder, hvor håpet om å bli helt frisk ble sterkere. Hun var med på bursdager, fester og var i jobb som kundekonsulent for Kredinor.

– Hun var likblek

Men så snudde det igjen. Den gode perioden tok brått slutt da Camilla måtte reise hjem fra venninnetur i idylliske Åndalsnes i fjor sommer. Hun hadde fått dobbeltsyn, var svimmel og kvalm.

I starten av 2022 hadde sykdommen allerede rukket å bli adskillig verre.

MINNE: Camilla perlet tre armbånd med budskapet «fuck cancer». Hun ga ett hver til foreldrene, og ett til Henriette. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Henriette husker godt dagen da Camilla fikk beskjed om at kreften hadde spredt seg til nakken og hjernen, i fjor høst.

– Hun ringte meg da jeg var på jobb og gråt og ville ikke si hva det var. Hun tok det veldig tungt der og da, men allerede dagen etter var hun optimistisk og en skikkelig fighter, sier bestevenninnen.

Etter nyttår i år dro Camilla sjeldnere og sjeldnere inn til kollektivet i Oslo, og ble mye værende hjemme hos familien på Nøtterøy.

– Den 22. april var hun veldig dårlig. Da satt vi hjemme, og vi skulle spise middag på kvelden. Hun var likblek, og leppene var helt hudfarget. Hun orket nesten ingenting, og spiste bittelitt før hun kastet opp, forteller Siv, moren til Camilla.

Ville fortelle historien sin

Samtidig som hun ble stadig dårligere, kom Camilla i kontakt med TV 2. Hun sa ja til å møte oss for å prate om sykdommen.

Planen var å gjøre et intervju i forbindelse med hudkreftdagen 26. mai.

Men så gikk det veldig fort.

Mandag 25. april ble Camilla innlagt på sykehus igjen, og intervjuavtalen måtte utsettes nok en gang.

Få dager etter denne innleggelsen blir foreldrene kalt inn på et møterom sammen med legen på sykehuset. De får beskjeden først.

Camilla har bare noen få dager igjen å leve.

SYKEHUS: Camilla var mye inn og ut av sykehus. Her fotografert etter å ha fjernet en svulst i hodet. Foto: Privat

– Vi ble med inn da legene fortalte det til henne. Og da sa hun bare «javel», forteller moren.

Pappa Trond sier man kunne merke på datteren at hun allerede hadde skjønt alvoret en stund.

– Sykdommen begynte å sette preg på henne. Hun gikk fra en håp-fase til en slags realitetsfase. Hun begynte å bli litt bitter på sykdommen, og vennene merket det også, sier han.

Hadde billetter til Slottsfjell

Samtidig kom beskjeden fra legen brått på foreldrene.

ROMMET: Mamma Siv dro ofte inn til Oslo for å bo sammen med Camilla i kollektivet da sykdommen var på sitt verste. Nå skal senga til Camilla gis videre til lillesøster Martine. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi trodde hun hadde mer tid. Hun skulle til Paris med Henriette og hadde billetter til Slottsfjell i sommer. Hun skulle jo være med på så mye. Hun hadde så mange planer, sier mamma Siv.

6. mai 2022 sovnet Camilla Hansen inn på sykehuset med sine nærmeste venninner rundt seg.

MINNER: Savnet etter Camilla er stort for hele vennegjengen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg tenker på henne hver dag hele tiden. Uansett om det er noe jeg ser eller om jeg har på meg noe, eller om jeg er på shopping. Jeg er så vant til å sende bilder og spørre henne om råd. Men jeg kjenner henne så godt, så jeg vet jo hva hun ville svart, sier Henriette.

Tre måneder etter begravelsen fikk TV 2 være med da Camillas rom i kollektivet på Skillebekk skulle tømmes.

Foreldrene og bestevenninnen Henriette bærer

fortsatt på sorgen. De tar én dag av gangen.

Camillas slagord var:

«Hvis du kan gjøre noe med

det, så gjør det.»

– Ikke ta solarium

– Hun ønsket å få flere bevisst på det å bruke solkrem, solvett, være forsiktig med sola og ikke ta solarium. Ikke være så dum som det hun hadde vært i sin tid, sier mamma Siv.

Foreldrene forteller at Camilla tok en del solarium da hun var yngre, og at hun var uviten om konsekvensene soling kunne ha på kroppen.

– Det kan ramme hvem som helst. Du kan ikke tenke at det ikke gjelder deg. Det er skjer brått og brutalt hos hvem som helst, fortsetter hun med gråten i halsen.

TRØST: Henriette har et nært forhold til Camillas foreldre og har vært mye sammen med dem både under og etter sykdomsforløpet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Alle som stod tett på Camillas sykdom har fått et nytt syn på solvett og bruk av solarium.

– Jeg tror det hun hadde hatt lyst til er å hjelpe andre som er i samme situasjon. Og få frem at solkrem faktisk kan redde liv, sier Henriette.

Fem råd mot hudkreft Sol og solarium øker risikoen for hudkreft, også om du ikke blir solbrent. For best solbeskyttelse, kombiner rådene, og planlegg uteaktiviteter når sola ikke er på det sterkeste. 1. Begrens tiden i sterk sol

Sola er sterkest om sommeren og i timene midt på dagen. 2. Oppsøk skygge

Refleksjon fra vann, sand og snø gjør solstrålene mer intense, også i skyggen. 3. Bruk klær, noe på hodet og solbriller

Klærne bør dekke mest mulig hud. En hatt med bred brem beskytter både ansikt, ører og nakke. 4. Bruk rikelig med solkrem, faktor 30 eller høyere

Solkrem alene gir ikke nok beskyttelse, og bør brukes sammen med, ikke i stedet for, skygge og klær. Ikke forleng tiden i sola selv om du har smurt deg. Smør før du går ut, gjenta hver andre time og etter bading og svetting. 5. Ikke bruk solarium

Det er ingen trygg nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium.



Kilde: Kreftforeningen

Foreldrene fra Nøtterøy håper historien til datteren kan føre til at flere tenker seg om i sola, og sjekker føflekker som ser annerledes ut.

– Jeg kjenner at jeg blir litt sint når jeg ser eller opplever at folk ikke bryr seg eller ikke bruker solkrem. For det er kjempeviktig, sier Siv.

Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hvordan kommer man seg videre etter dette?

– Det vet vi ikke helt, vi har ikke svaret på det enda. Det er for tidlig. Men vi er i gang med å bearbeide sorgen og vi prøver å ha henne med oss, sier pappa Trond.

BARNDOM: Foreldrene forteller at Camilla alltid har hatt godt humør, og at hun har vært sta. Foto: Privat Les mer PÅ CAFÈ: Camilla var glad i å møte venninner over en kopp kaffe eller et glass vin. Foto: Privat Les mer MATGLAD: Venninne og Camilla deler flere gode minner fra sene kvelder og middagsbesøk. Foto: Privat Les mer

Under planleggelsen av begravelsen, forteller foreldrene at rådet fra presten var å snakke om Camilla.

– Det er som sagt en del av det å ikke glemme henne. Og siden hun ikke kunne være her å fortelle, så får vi gjøre det for henne, sier mamma Siv.