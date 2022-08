Har fått nok av måkeangrep: – Noe må gjøres

IRRITERENDE: Thor Magnus Reinberg synes det er irriterende at man ikke kan nyte et måltid ute uten å bli plaget av innpåslitne måker. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

Bare sekunder etter at Thor Magnus Reinberg pakker opp burgeren fra Burger King har måkene på Aker Brygge i Oslo sirklet seg rundt han.

– Det er utrolig irriterende at det ikke er mulig å nyte mat ute på fortauet når det er sol og sommer, sier Reinberg.

Sommeren er måkenes hekkesesong og i en rekke norske byer har måkene funnet seg godt til rette.

– Jeg er utrolig lei. De skitner til gatene, lager støy og er til generell plage for folk. Noe må gjøres, sier Reinberg.

TRIVES I BYEN: Mens måkebestanden ved kysten har gått blir det flere måker i byene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Ordentlige gledesdrepere

Måkene er både elsket og hatet av nordmenn.

Mens noen tar til orde for at mennesker må lære seg å leve med fuglene tett på, har andre fått nok av måkene.

Etter å ha sett hvordan måkene herjer i gaten ved Aker Brygge bestemte Thor Magnus Reinberg seg for å be Oslo kommune om å ta grep.

OMRINGET: Måkene sirkler seg rundt Reinberg i det han tar frem maten. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

– Olav Vs gate er en aldeles nydelig gågate, men måkene er noen ordentlige gledesdrepere, skriver Reinberg i en mail til bymiljøetaten.

Han etterlyser tiltak som gjør at måkene ikke slår seg ned og har reir i midten av byen, men heller får mer egnede steder å hekke.

– Det er jo vi som har ødelagt deres område ved kysten, så tenk hvis vi kunne laget et eget reservat til dem ved sjøen. Da kan de leve i sitt naturlige habitat og ikke stjele vår mat, sier Reinberg.

BYFUGL: Måkene har god tilgang på mat og trives godt i byen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Angriper forbipasserende

Det er ikke bare i Oslo det har vært mye måker i sommer. I Trondheim har flere opplevd at måkene kan bli svært aggressive når folk kommer for nærme.

– Det er ganske irriterende. Hvis man går med mat i hånden kommer de med en gang, sier Jesper Tørstad til TV 2.

Utenfor hans kontor i Trondheim har to måker laget reir på toppen av en bygning, og hver gang folk går forbi på fortauet stuper måkene ned.

– Det er ganske underholdende å følge med på, sier Tørstad.

Han har lagt ut flere videoer av måkeangrepene på tiktok, og videoene er nå sett over en halv million ganger.

Ute av kontroll

Også i Tromsø har måkedebatten rast denne sommeren.

– Det er ingen overdrivelse å si at tilstandene er fryktelige. Måseskit som renner nedover veggene på bygg med fasade ned mot kaia, og de døde fuglene. Det er et makabert syn, skriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Han mener det har blitt for mange måker i byen og at situasjonen nå er ute av kontroll.

Kommet for å bli

Mens det blir flere måker i byene har måkebestanden ved kysten gått kraftig ned.

– Det er flere grunner til at måkene trives i byen. Det er trygt og godt, de får være i fred og de har stor tilgang på mat, sier Svein-Håkon Lorentsen, forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

AKSEPTERE: Lorentsen mener folk må akseptere at måkene har funnet seg til rette i byen. Foto: NINA

I Norge er det nå flere måkearter som er rødlistet.

– Jeg tror mennesker bare må akseptere at måkene i byene har kommet for å bli, sier forsker.

Han mener likevel at det er noen grep man kan ta for å bedre situasjonen.

– Man bør ikke mate måkene og være forsiktig med hvor man kaster mat. I tillegg kan man prøve å tilrettelegge sånn at de ikke hekker på de mest konfliktfylte plassene, sier forsker.

– Hvem plager hvem?

Bymiljøetaten i Oslo mener det ikke er et spørsmål om hvilke tiltak som kan hindre at måkene plager folk, men hva man kan gjøre for at folk i større grad tolererer måkene.

– Hvert eneste år kan vi lese at måker plages, kastes stein på, egg knuses og reir spyles ned fra hustak. Så hvem er det som egentlig plager hvem?, sier Tea Turtumøygard, biolog og naturforvalter i Bymiljøetaten.

SAMEKSISTENS: Turtumøygard mener måkedebatten ofte har feil fokus, og at det viktigste man kan gjøre er å fokusere på løsninger for fredelig sameksistens. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Måker kan være støyende i hekketiden, men Turtumøygard understreker at dette bare er noen uker i året.

– Det kan vi leve med. De kan stupe ned og virke skremmende på oss, men de er ikke farlige. De forsøker bare å beskytte ungene sine, sier biologen.

– Når vi mennesker har fordrevet måkene fra deres naturlige habitater, mener jeg det er en selvfølge at vi tolererer at de forsøker å overleve blant oss.