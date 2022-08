Otta-siktede har over 25 års historikk i psykiatrien

OTTA (TV 2): Den 45 år gamle mannen som er siktet for dobbeltdrap har vært i psykiatrien siden han var tenåring, ifølge TV 2s opplysninger.

BODDE HER: Den siktede 45-åringen bodde i samme nabolag som de to drepte. Tirsdag kveld var leiligheten fortsatt avsperret av politiet. Foto: Martin Leigland / TV 2

I en pressemelding onsdag skriver politiet at de er kjent med at den siktede mannen «angivelig har skal ha en historikk fra helsevesenet».

Etter at han mandag kveld ble pågrepet av politiet, ble han fremstilt for en lege.

Det endte med at han ble sendt rett på sykehus og ikke til en glattcelle.

TV 2 er kjent med at den siktede 45-åringen har vært en del av psykiatrien i store deler av sitt voksne liv.

FÅR BISTAND: Kriminalteknikere fra Kripos i Oslo på plass ved åstedet. Foto: Lars Nyland / TV 2

Har sendt varsel

TV 2 får opplyst at mannen ble innlagt første gang da han var i slutten av tenårene. Siden har behovet for helsehjelp vært vedvarende.

Anders Bjørnsen, siktedes forsvarer, sier følgende når han blir forelagt TV 2s opplysninger:

– Det er riktig at han har en langvarig og vedvarende historikk i helsevesenet.

Bjørnsen ønsker ikke å gi noen flere kommentarer utover det.

FORSVARER: Advokat Anders Bjørnsen representerer den siktede mannen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / T

Statens Helsetilsyn opplyser at Sel kommune har varslet om hendelsen, men at det er for tidlig å si hvordan dette blir fulgt opp.

Den siktede mannen er aldri tidligere straffedømt, men politiet har ikke villet opplyse hvorvidt de likevel er kjent med 45-åringen,.

Kartlegger motiv

Tirsdag opplyste politiet om at de foreløpig ikke kjenner til hva som skal ha vært motivet for drapet, men at dette er noe de jobber med å kartlegge.

De håper å få avhørt siktede i løpet av onsdag.

De etterlatte etter det eldre ekteparet som ble drept mandag kveld har fått oppnevnt Øystein Skurdal som bistandsadvokat, men han kan foreløpig ikke uttale seg om saken.

Den siktede mannen bodde i samme nabolag som drapsofrene.

TV 2 har snakket med flere personer som hadde kjennskap til den siktede mannen.

De forteller at mannen var mye alene og at han sjeldent hadde besøk.

Ikke tatt stilling til straffskyld

Mannen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker.

Politiet opplyste kort tid etter ugjerningene at det dreide seg om en «knivhendelse», men senere har de ikke ønsket å utdype dette.

Det er ikke kjent hvorvidt politiet har sikret et drapsvåpen.

Flere personer ble vitner til pågripelsen av mannen. En TV 2 har snakket med, beskriver at gjerningsmannen var blodig.

Den siktede mannen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.