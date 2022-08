Bytter kjønnsidentitet igjen

Tidligere Disney-stjerne Demi Lovato forteller i en episode av «Spout Podcast» at hun vil omtales med kvinnelig pronomen igjen.

Demi Lovato har tidligere kommet ut som ikke-binær og endret da til kjønnsnøytralt pronomen.

– Jeg har faktisk byttet pronomenene til hun/henne igjen, sa Lovato i podcast-episoden.

I intervjuet omtaler sangerinnen seg selv som en flytende person, og at hun i fjor følte sterk balanse i både hennes maskuline og feminine energi. Lovato forteller videre at hun nylig har følt seg mer feminin igjen, noe som fikk henne til å bruke hun/henne-pronomen i tillegg til de/dem.

Kom ut som ikke-binær

Lovato delte i mai 2021 at hun sto fram som ikke-binær. Dette annonserte hun til fansen i en video på Instagram.

– I dag er en dag jeg er så glad for å dele mer av livet mitt med dere alle - jeg er stolt over å fortelle dere at jeg identifiserer meg som ikke-binær og offisielt vil endre pronomenene mine til de/dem fremover. Dette har kommet etter mye healing og selvreflekterende arbeid. Jeg lærer fortsatt og kommer inn i meg selv, og jeg hevder ikke å være en ekspert, skrev Lovato til fansen i innlegget fra i fjor.